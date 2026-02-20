Eric Dane: su mensaje final a sus hijas antes de morir a los 53 años.

La partida de Eric Dane dejó un silencio muy fuerte en el mundo del entretenimiento. El actor, recordado por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, murió el 19 de febrero de 2026 a los 53 años, después de enfrentar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las funciones musculares.

Pero más allá del actor, del galán de televisión y de la figura pública, estaba el papá yen sus últimos meses, Eric pensó sobre todo en el legado emocional que quería dejarles a sus hijas adolescentes, Billie (15) y Georgia (14), fruto de su relación con la actriz Rebecca Gayheart.

Un adiós íntimo y profundamente personal

Antes de fallecer, Eric grabó una entrevista para la serie de Netflix Famous Last Words. Sabía que sus palabras quedarían. Sabía que algún día sus hijas las escucharían una y por eso habló desde el corazón.

“Vive ahora, justo ahora en el presente. Por pura supervivencia, me veo obligado a permanecer en el presente. Pero no quiero estar en ningún otro lugar. El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo incierto. Así que tienes que vivir ahora. El presente es todo lo que tienes. Atésoralo. Valora cada momento.”

En ese espacio no hubo personaje, solo un padre siendo honesto que compartió recuerdos, aprendizajes, errores y reflexiones que la enfermedad le obligó a mirar de frente. Pero, sobre todo, dejó consejos que quería que Billie y Georgia abrazaran para siempre.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando dijo:

“You are my heart. You are my everything. Good night. I love you.”

Las lecciones que quiso dejarles

Durante esa entrevista, Eric compartió cuatro aprendizajes que la vida (y la enfermedad) le enseñaron:

Vivir en el presente: entendió que el pasado puede pesar y el futuro asustar, pero el ahora es lo único que realmente tenemos.

entendió que el pasado puede pesar y el futuro asustar, pero el ahora es lo único que realmente tenemos. Buscar el amor y la pasión verdaderos: les pidió que encuentren aquello que las haga levantarse cada mañana con ilusión.

les pidió que encuentren aquello que las haga levantarse cada mañana con ilusión. Elegir bien a las personas que las rodean: porque la vida se hace más ligera cuando estás acompañada de gente que suma.

porque la vida se hace más ligera cuando estás acompañada de gente que suma. Luchar con dignidad: enfrentar lo difícil sin perder la esencia ni el respeto por una misma.

Su mensaje final no fue solo una despedida, sino una guía en la que un padre quiso seguir estando, incluso cuando ya no pudiera abrazarlas físicamente.

