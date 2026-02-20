Suscríbete
Cindy Crawford recibe los 60 con el look más elegante y sofisticado de la primavera

Febrero 20, 2026 
Karen Luna
2025 LACMA Art + Film Gala

Cynthia Crawford recibe los 60 con el look más elegante y sofisticado de la primavera.

Si algo nos ha enseñado Cindy Crawford durante más de tres décadas es que la moda no entiende de edad, sino que entiende de actitud, de saber elegir lo que te hace sentir bien y, por supuesto, de piezas que van más allá de las tendencias pasajeras. Al llegar a sus 60 años, la supermodelo sigue siendo uno de los nombres más respetados en estilo, esta primavera lo está haciendo con un look que nos tiene enamoradas.

Celebrando su cumpleaños número 60, Cindy ha demostrado una vez más que su estilo es atemporal, sofisticado y real. Más allá de vestidos de alfombra roja o siluetas icónicas de los 90, su elección más fresca para esta temporada ha sido un traje con chaleco y pantalón, perfecto para un brunch elegante, un evento de día o incluso una reunión creativa donde quieres sentirte poderosa sin perder femineidad.

¿Por qué este traje funciona tan bien?

Lo primero que llama la atención de este conjunto es su estructura limpia y líneas rectas, que aportan un aire de sofisticación que no grita, sino que fluye con naturalidad. El chaleco de sastre reemplaza al clásico blazer, aportando un toque más moderno y versátil, puedes llevarlo con o sin camisa debajo. El pantalón de vestir en azul marino es un básico elevadísimo esta primavera, porque combina con todo y afina la silueta sin esfuerzo.

Este tipo de outfit confirma algo que hemos estado viendo últimamente en el street style, pues los trajes minimalistas y tonos neutros son una forma segura de lucir elegante sin complicaciones. El azul marino, en particular, se ha convertido en el nuevo neutro de la temporada porque es menos severo que el negro, pero igual de apropiado para looks formales o relajados.

Al final, el look de Cindy en esta primavera no es solo elegante, sino que un recordatorio dulce y claro de que el estilo es un viaje personal que solo se hace mejor con los años.

Karen Luna
