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Conoce a Jacobo Mountbatten-Windsor, el nieto más joven de la Reina Isabel II, que debutó en Pascua

Aunque aún mantiene un perfil discreto, todo indica que veremos más de él. Su historia mezcla tradición, privacidad y un futuro que todavía está por definirse.

Abril 06, 2026 • 
Karen Luna
Royal Family Attend Easter Sunday Church Service Windsor

Conoce a Jacobo Mountbatten-Windsor, el nieto más joven de la Reina Isabel II, que debutó en Pascua.

Getty Images

La realeza británica siempre tiene figuras que, sin hacer mucho ruido, terminan robándose la atención. Esta vez, quien está dando de qué hablar es Jacobo Mountbatten-Windsor, el nieto más joven de la difunta Reina Isabel II, que recientemente sorprendió con su aparición en las celebraciones de Pascua.

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Quién es Jacobo Mountbatten-Windsor, el joven royal que debutó en Pascua

Jacobo Mountbatten-Windsor nació en 2007 y es hijo del príncipe Eduardo, duque de Edimburgo y de Sofía, duquesa de Edimburgo. A diferencia de otros miembros de la familia real británica, ha crecido lejos del foco mediático, en gran parte por decisión de sus padres, quienes han buscado ofrecerle una vida más discreta.

Aunque forma parte de la línea de sucesión al trono, Jacobo no suele protagonizar titulares. De hecho, durante años ha sido considerado un “royal oculto”, precisamente porque sus apariciones públicas han sido muy limitadas. Sin embargo, esto parece estar cambiando poco a poco.

Su aparición en Pascua que lo puso en el radar

Durante la tradicional misa de Pascua celebrada en la Capilla de San Jorge, en Windsor, Jacobo Mountbatten-Windsor acompañó a su familia en uno de los eventos más importantes del calendario real. Su presencia no pasó desapercibida, aunque mantuvo una actitud reservada y elegante, como marca el protocolo, su aparición generó conversación, especialmente porque no es habitual verlo en este tipo de actos oficiales.

King Charles III And Queen Camilla Attend The 2025 Easter Service At St George's Chapel

El caso de Jacobo es interesante porque rompe con la idea de una exposición constante, su estilo es más reservado, pero precisamente por eso genera curiosidad.

Getty Images

Además, el hecho de que ya haya alcanzado la mayoría de edad hace que muchos comiencen a preguntarse si este será el inicio de una etapa más visible dentro de la familia real.

El nieto más joven de la Reina Isabel II

Un detalle que lo hace especialmente interesante es su lugar dentro de la familia: Jacobo Mountbatten-Windsor es el nieto más joven de Isabel II, lo que lo convierte en parte de la nueva generación que dará continuidad a la monarquía.

A pesar de ello, su crianza ha sido mucho más cercana a la normalidad que la de otros royals. Sus padres decidieron que tanto él como su hermana no utilizaran títulos de “alteza real” en su vida cotidiana, buscando que crecieran con mayor libertad.

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El caso de Jacobo es interesante porque rompe con la idea de una exposición constante, su estilo es más reservado, pero precisamente por eso genera curiosidad. Todo apunta a que, tras su aparición en Pascua, comenzaremos a verlo con mayor frecuencia en eventos oficiales. Aunque aún es pronto para saber cuál será su papel dentro de la monarquía, su nombre ya empieza a sonar con más fuerza.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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