Así demuestra la princesa Leonor que Rosalía es una de sus artistas favoritas

En un giro que mezcla tradición y cultura pop, la Princesa Leonor ha dejado claro que también tiene gustos muy de su generación y sí, todo apunta a que es fan de Rosalía, una de las artistas más influyentes del momento.

Una salida inesperada que confirma su gusto musical

Durante los últimos días, la heredera al trono español fue vista disfrutando (de forma discreta) de un concierto de Rosalía en Madrid. No estuvo sola: la acompañaron la Reina Letizia y la Infanta Sofía, en una salida que rápidamente llamó la atención.

Según reportes, las tres asistieron como cualquier otro fan, sin grandes protocolos ni privilegios visibles, integrándose entre el público y disfrutando del espectáculo. Incluso, testigos aseguran que se mostraron sorprendidas y emocionadas ante el show, dejando ver un lado mucho más natural y cercano.

No todo en la vida de la princesa Leonor es protocolo, también hay espacio para la música, y todo indica que Rosalía ocupa un lugar especial en sus gustos. Getty Images

Leonor, una royal con gustos de su generación

Lo interesante de esta escena no es solo el concierto, sino lo que representa. La princesa Leonor forma parte de la generación Z, y su conexión con figuras como Rosalía demuestra cómo la realeza también evoluciona con es paso del tiempo.

Lejos de una imagen distante, este tipo de momentos ayudan a construir una figura más accesible. Verla en un concierto, disfrutando música actual, rompe con el estereotipo clásico de la monarquía y la acerca a jóvenes de su edad.

Un gesto que dice más de lo que parece

Aunque no hubo declaraciones oficiales, la presencia de Leonor en este evento habla por sí sola. No se trata solo de asistir a un concierto, sino de mostrar afinidad con la cultura contemporánea y conectar con el presente. Este tipo de gestos también forman parte de la modernización de la monarquía, donde figuras jóvenes como Leonor juegan un papel clave.