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¿La princesa Ana podría incomodar el compromiso de Peter Phillips y Harriet Sperling? Esto es lo que sabemos

Cuando una nueva etapa comienza, el contexto familiar también forma parte de la historia. En el caso de Peter Phillips, hay ciertos vínculos cercanos que siguen presentes y que han llamado la atención.

Abril 03, 2026 • 
Karen Luna
Broche de la princesa Ana

¿La princesa Ana podría incomodar el compromiso de Peter Phillips y Harriet Sperling? Esto es lo que sabemos

Getty Images

La vida dentro de la realeza nunca es del todo sencilla, y cuando se trata de nuevas relaciones, el pasado y los vínculos familiares suelen jugar un papel importante. En el caso de Peter Phillips y Harriet Sperling, su próxima boda ha despertado conversación… especialmente por el entorno cercano que sigue muy presente.

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Una nueva etapa para Peter Phillips y Harriet Sperling

Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, se prepara para casarse con Harriet Sperling en junio de 2026 en una ceremonia privada en Inglaterra. La pareja hizo pública su relación en 2024 y anunció su compromiso en 2025, consolidando una historia que ha sido bien recibida dentro de la familia real.

Ambos llegan a este nuevo capítulo tras relaciones anteriores, Phillips estuvo casado con Autumn Kelly, con quien comparte dos hijas, mientras que Sperling también tiene una hija de una relación previa.

El papel de la princesa Ana en esta dinámica

Aquí es donde la historia se vuelve interesante, la princesa Ana no solo es una de las figuras más respetadas de la familia real, también mantiene una relación cercana con su exnuera, lo que añade una capa extra a la dinámica familiar.

Además, Peter Phillips ha mantenido vínculos estrechos con su entorno anterior, incluyendo la convivencia cercana debido a que su familia reside en propiedades cercanas, como Gatcombe Park. Esto no implica necesariamente un conflicto, pero sí plantea una situación poco común: una red familiar donde el pasado y el presente coexisten de manera natural.

Peter Phillips y Harriet Sperling

Peter Phillips y Harriet Sperling

Chris Jackson/Getty Images

¿Un entorno incómodo o una familia moderna?

Más que incomodidad, muchos expertos señalan que este tipo de dinámicas reflejan una evolución en las relaciones dentro de la realeza. Tras su divorcio en 2021, Peter Phillips ha mantenido una relación cordial con su exesposa, especialmente por el bienestar de sus hijas.

Por su parte, Harriet Sperling parece haberse integrado bien en este entorno. Incluso ha sido vista en eventos junto a miembros de la familia real, lo que sugiere una aceptación progresiva.

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Una boda con atención mediática

Aunque la ceremonia será privada, el interés mediático es inevitable. No solo por tratarse del nieto de la reina Isabel II, sino por la combinación de historias personales, vínculos familiares y nuevas etapas. Al final, más que una situación incómoda, todo apunta a una familia que ha aprendido a adaptarse. Porque en la realeza (como en la vida) las relaciones no siempre se rompen, a veces simplemente cambian de forma.

Peter Phillips princesa ana
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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