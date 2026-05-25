Kate Middleton está obsesionada con “WHERE IS MY HUSBAND!” y esta es la divertida razón

La familia real británica volvió a sorprender con uno de esos momentos inesperados que muestran su lado más relajado y cotidiano. Esta vez fue el príncipe William quien dejó a todos hablando después de revelar que Kate Middleton no deja de escuchar la canción “WHERE IS MY HUSBAND!” de la cantante británica Raye.

La confesión del príncipe William sobre Kate Middleton

Durante una reciente entrevista en la que habló sobre música y momentos familiares, el príncipe William mencionó que eligió escuchar en directo el tema “WHERE IS MY HUSBAND!” de Raye porque le encanta la artista.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el comentario que hizo inmediatamente después. Entre risas, William confesó que Kate suele llamarlo constantemente preguntando: “¿Dónde está mi marido?”. Esa frase hizo que relacionara automáticamente la canción con la princesa de Gales.

El momento fue tomado por muchos fans como una de las confesiones más espontáneas y divertidas del heredero al trono, especialmente porque rara vez comparte detalles tan cotidianos sobre su vida privada con Kate Middleton.

Kate Middleton demuestra su lado más relajado

Aunque Kate suele proyectar una imagen muy elegante y reservada durante sus compromisos oficiales, este tipo de comentarios ayudan a mostrar una faceta muchísimo más cercana y normal de la pareja real.

De hecho, William también habló recientemente sobre otros momentos familiares cotidianos, como las travesuras del príncipe Louis, las discusiones para llegar a clases de música y las playlists que escuchan en casa. Entre ellas, también destacó el amor de Charlotte y Louis por Taylor Swift.

Todo esto ha contribuido a que los príncipes de Gales sean percibidos como una familia mucho más moderna y accesible que generaciones anteriores de la monarquía.

La princesa de Gales está demostrando que también puede ser fan de canciones virales, gracias a una confesión inesperada del príncipe William. Getty Images

Raye sigue conquistando celebridades

La cantante británica Raye se ha convertido en una de las artistas más comentadas del último año gracias a canciones virales y letras honestas que conectan muchísimo con el público, ahora, al parecer, también conquistó a la realeza británica.

Tras la confesión de William, muchos usuarios en redes comenzaron a bromear con que Kate Middleton “es oficialmente una girl’s girl” por identificarse con el divertido título de la canción. Porque sí, incluso dentro del Palacio parece que también existen llamadas preguntando: “¿Dónde está mi marido?”.