¿Por qué los hijos de Beatriz de York sí tienen títulos y los de Eugenia no? Esta es la curiosa razón

Aunque las princesas Beatriz de York y Eugenia de York crecieron prácticamente bajo las mismas reglas dentro de la familia real británica, existe una diferencia muy curiosa entre sus hijos que ha llamado muchísimo la atención de los fans reales: los hijos de Beatriz tienen títulos, mientras que los de Eugenia no.

No, no se trata de favoritismo dentro de Buckingham Palace, la explicación en realidad tiene que ver con los títulos nobiliarios de sus esposos y una antigua tradición aristocrática británica.

Los hijos de Beatriz heredaron un título italiano

La princesa Beatriz se casó en 2020 con Edoardo Mapelli Mozzi, un empresario británico con ascendencia aristocrática italiana. Debido a la historia familiar de Edoardo, tanto él como sus descendientes pueden usar el título honorífico de “conde” y “nobile donna”, perteneciente a la nobleza italiana.

Por esa razón, la pequeña Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi fue presentada en medios italianos como “nobile donna”, mientras que Athena —la segunda hija de Beatriz— también tendría derecho a usar ese tratamiento honorífico familiar.

Sin embargo, es importante aclarar que estos no son títulos reales británicos otorgados por el rey Carlos III, sino distinciones nobiliarias italianas heredadas por parte paterna.

La familia real británica está llena de protocolos curiosos, pero uno de los que más preguntas genera tiene que ver con los hijos de Beatriz y Eugenia de York. Getty Images

Los hijos de Eugenia no heredaron títulos nobiliarios

En el caso de la princesa Eugenia, la situación es completamente distinta. Ella está casada con Jack Brooksbank, quien no posee títulos aristocráticos ni pertenece a una familia noble con tratamientos hereditarios.

Por eso, sus hijos August y Ernest Brooksbank no recibieron ningún título oficial al nacer. Además, bajo las reglas actuales de la monarquía británica, los hijos de princesas no heredan automáticamente títulos reales a menos que exista una decisión especial del monarca.

La familia real moderna busca menos títulos

Desde hace años, la familia real británica ha intentado reducir la cantidad de miembros con tratamientos oficiales. De hecho, el rey Carlos III ha apoyado la idea de una monarquía más reducida y enfocada únicamente en los royals que cumplen funciones públicas.

Por eso, tanto Beatriz como Eugenia llevan vidas mucho más privadas en comparación con otros miembros de la corona y aunque sus hijos aparecen ocasionalmente en eventos familiares, ninguno forma parte activa de la institución real.

