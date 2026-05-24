Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

¿Por qué los hijos de Beatriz de York sí tienen títulos y los de Eugenia no? Esta es la curiosa razón

La familia real británica está llena de protocolos curiosos, pero uno de los que más preguntas genera tiene que ver con los hijos de Beatriz y Eugenia de York.

Mayo 24, 2026 • 
Karen Luna
¿El príncipe William quiere retirar los títulos de las princesas de York El Palacio de Kensington aclara polémica con Beatriz y Eugenia.png

¿Por qué los hijos de Beatriz de York sí tienen títulos y los de Eugenia no? Esta es la curiosa razón

Getty Images

Aunque las princesas Beatriz de York y Eugenia de York crecieron prácticamente bajo las mismas reglas dentro de la familia real británica, existe una diferencia muy curiosa entre sus hijos que ha llamado muchísimo la atención de los fans reales: los hijos de Beatriz tienen títulos, mientras que los de Eugenia no.

También puedes leer:
Harry y Meghan en los Juegos Invictus en Alemania
Realeza
Así es como Harry y Meghan habrían aprovechado su viaje a Europa para conocer al bebé de la princesa Eugenia
Octubre 04, 2023
 · 
Emma Duarte
Victoria de Suecia habla
Realeza
Victoria de Suecia habla, por primera vez, sobre los desórdenes alimenticios que padeció
Junio 13, 2018
 · 
Vanidades

No, no se trata de favoritismo dentro de Buckingham Palace, la explicación en realidad tiene que ver con los títulos nobiliarios de sus esposos y una antigua tradición aristocrática británica.

Los hijos de Beatriz heredaron un título italiano

La princesa Beatriz se casó en 2020 con Edoardo Mapelli Mozzi, un empresario británico con ascendencia aristocrática italiana. Debido a la historia familiar de Edoardo, tanto él como sus descendientes pueden usar el título honorífico de “conde” y “nobile donna”, perteneciente a la nobleza italiana.

Por esa razón, la pequeña Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi fue presentada en medios italianos como “nobile donna”, mientras que Athena —la segunda hija de Beatriz— también tendría derecho a usar ese tratamiento honorífico familiar.

Sin embargo, es importante aclarar que estos no son títulos reales británicos otorgados por el rey Carlos III, sino distinciones nobiliarias italianas heredadas por parte paterna.

¿Beatriz y Eugenia de York perderán sus títulos reales?

La familia real británica está llena de protocolos curiosos, pero uno de los que más preguntas genera tiene que ver con los hijos de Beatriz y Eugenia de York.

Getty Images

Los hijos de Eugenia no heredaron títulos nobiliarios

En el caso de la princesa Eugenia, la situación es completamente distinta. Ella está casada con Jack Brooksbank, quien no posee títulos aristocráticos ni pertenece a una familia noble con tratamientos hereditarios.

Por eso, sus hijos August y Ernest Brooksbank no recibieron ningún título oficial al nacer. Además, bajo las reglas actuales de la monarquía británica, los hijos de princesas no heredan automáticamente títulos reales a menos que exista una decisión especial del monarca.

La familia real moderna busca menos títulos

Desde hace años, la familia real británica ha intentado reducir la cantidad de miembros con tratamientos oficiales. De hecho, el rey Carlos III ha apoyado la idea de una monarquía más reducida y enfocada únicamente en los royals que cumplen funciones públicas.

También puedes leer:
Niegan libertad bajo fianza a la exnovia de Jeffrey Epstein por tráfico de menores
Entretenimiento
Del príncipe Andrés a Donald Trump, quiénes aparecen en la lista de tráfico sexual de Jeffrey Epstein
Enero 04, 2024
 · 
Beatriz Velasco
mette marit principe andres caso epstein.jpeg
Realeza
De Mette-Marit de Noruega a Andrés de York, los vínculos de la realeza con Jeffrey Epstein
Diciembre 27, 2023
 · 
Beatriz Velasco

Por eso, tanto Beatriz como Eugenia llevan vidas mucho más privadas en comparación con otros miembros de la corona y aunque sus hijos aparecen ocasionalmente en eventos familiares, ninguno forma parte activa de la institución real.

Beatriz de York Eugenia de York Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
manicure frances invertido.jpg
Belleza
5 uñas decoradas elegantes y sencillas que te ayudan a rejuvenecer tus manos y estilo
Mayo 24, 2026
 · 
Karen Luna
¿Cómo llevar el copper hair o tinte cobrizo?
Belleza
Descubre los 3 tintes de moda 2026 que suavizan canas e iluminan tu rostro
Mayo 24, 2026
 · 
Karen Luna
Closing Ceremony Red Carpet - The 79th Annual Cannes Film Festival
Belleza
Penélope Cruz impone moda con las uñas que rejuvenecen las manos a los 50 + en la ceremonia de clausura de Cannes
Mayo 24, 2026
 · 
Karen Luna
Captura de pantalla 2025-10-13 a la(s) 9.59.40 p.m..png
Belleza
5 uñas de acrílico cortas que rejuvenecen las manos a los 40
Mayo 23, 2026
 · 
Karen Luna