Del príncipe Andrés a Donald Trump, quiénes aparecen en la lista de tráfico sexual de Jeffrey Epstein

Más de tres años después de la sospechosa muerte del financista Jeffrey Epstein, salen a la luz documentos sobre la red de tráfico sexual, de donde se desprende la mediáticamente conocida “Lista Epstein”. Como era de esperarse, el registro incluye una lista con nombres de empresarios, políticos, celebridades y miembros de la realeza.



El empresario Epstein desplegó una red de tráfico sexual internacional, por lo que es considerado uno de los mayores depredadores sexuales de nuestra época. Parte de la información publicada ya había salido a la luz, como los registros de vuelo a su isla privada en el llamado “Lolita Express”, escenario de “fiestas exclusivas” donde había menores de edad y esclavas sexuales. Algunos de los viajeroseran el Príncipe Andrés, pasando por Bill Clinton y Bill Gates, hasta Donald Trump.

Actualmente, en redes sociales circulan varias listas (algunas falsas), en unas están los “viajeros frecuentes” a la isla Little St. James (llamada la isla de la pedofilia), pero también hay otras con personas a las que el empresario les permitía volar en sus aeronaves privadas. En otras palabras, no todos los nombres se vinculan a todos los negocios turbios de Epstein. De hecho, la inmensa mayoría de las personas cuyos nombres aparecen en los documentos no están acusadas de delito alguno.

Además de las mencionadas listas, las autoridades de Estados Unidos poseen fotografías y videos de contenido sexual con los que Epstein extorsionaba a su red de contactos.

IMportantes miembros de la realeza han sido vinculados a Jeffrey Epstein Archivo

¿Quiénes aparecen mencionados?

Según publica Tatler, los archivos abiertos de Jeffrey Epstein (un lote de 900 páginas) no contienen revelaciones explosivas, pero sí incluyen detalles indecorosos sobre cerca de 200 nombres relacionados con la red del empresario, entre cómplices y clientes.

El informe sale a la luz gracias a una demanda del diario The Miami Herald, quien expresó en un comunicado: “La mayoría de los nombres que se revelarán son personas asociadas con Epstein que ya son conocidas públicamente y no está claro si los documentos contienen nuevos detalles sobre las asociaciones de Epstein”.

La jueza del tribunal de distrito de Nueva York Loretta Preska dictaminó que no había razón de mantener los documentos ocultos. Ahora, la lista de personas reveladas involucra a aquellas que solicitaron apoyo Epstein y Ghislaine Maxwell (ex-socialite condenada por el caso). Recordemos que la pareja estableció una red de prostitución infantil en una serie de mansiones en Nueva York, Palm Beach, Santa Fe e Islas Vírgenes.

Archivo

¿Por qué es importante revelar los nombres?

Si bien Jeffrey Epstein falleció en 2019, ¿cuál es la importancia de que la lista se revele? La respuesta corta es sencilla y contundente: ¡para hacer justicia!

La respuesta larga es que, a partir de mostrar los nombres de las personas vinculadas a la red de Epstein, es posible medir el alcance de su influencia, identificar a los culpables y permitir que las víctimas puedan demandar penalmente a los implicados.



Cuáles son las nuevas revelaciones de la lista Epstein

Respecto al príncipe Andrés, si bien no se ofrecen hechos desconocidos para el público, reiteran y confirmar su participación en las fiestas y reuniones de Epstein, algo que el hijo de la reina isabel II había negado, sosteniendo que no había actuado mal. En los nuevos archivos revelados está el testimonio de Johanna Sjoberg, quien narró cómo fue su encuentro con el príncipe, donde él le tocó el pecho. Esto ocurrió dentro de un apartamento del empresario en Manhattan.

En los documentos revelados también se incluye el testimonio del ama de llaves del empresario, Alfredo Rodríguez, quien murió el 2015. El empleado del empresario cuenta que el Duque de York hablaba una vez a la semana con el magnate financiero, además afirma cómo le ayudaba a reclutar a nuevas chicas y dice que se les pagaba a las chicas de secundaria y demás jóvenes con dinero en efectivo.

Sobre el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a él se le menciona en un documento relativo al testimonio de Johanna Sjoberg, en el que cuenta que Epstein le comentó que a Clinton “le gustan las jóvenes, refiriéndose a las niñas”. Sin embargo, explícitamente no hay prueba que lo responsabilice de alguna acción ilegal.

Pero esto no termina aquí, según El País: “En el primer lote de nuevos documentos, al que seguirán otros, aparecen citadas víctimas de las agresiones sexuales, personas que interactuaron con el pedófilo, listas de testigos potenciales y amigos y colaboradores del financiero”. Ha sido tal la expectativa por el informe, que el portal donde se compartió el material colapsó en la mañana.

Los involucrados tendrán la oportunidad de limpiar sus nombres, mientras que las decenas de jóvenes que fueron víctimas de uno de los más grandes depredadores sexuales de todos los tiempos, podrán demandar.