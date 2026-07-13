¡Adiós, corte bob! Zendaya presume el corte de cabello rizado que todas queremos usar este verano

Cuando parecía que el corte bob seguiría dominando las tendencias de belleza, Zendaya volvió a demostrar que siempre va un paso adelante. La actriz sorprendió al lucir un corte pixie rizado, una versión moderna del clásico estilo corto que pone el foco en el volumen, la textura natural y un aire sofisticado que resulta perfecto para el verano.

Su cambio de look confirma que los cortes ultracortos regresan con fuerza, pero con un giro mucho más relajado. En lugar de un pixie completamente pulido, la intérprete apuesta por una versión que deja que los rizos sean los protagonistas, logrando un resultado fresco, elegante y lleno de personalidad.

El corte pixie rizado de Zendaya que promete conquistar el verano

El nuevo corte pixie rizado que luce Zendaya se caracteriza por mantener los laterales y la nuca más cortos, mientras la parte superior conserva suficiente longitud para que los rizos formen volumen y movimiento de manera natural.

Este equilibrio hace que el peinado tenga una apariencia ligera, pero con mucha dimensión. Además, el acabado desenfadado rompe con la idea de que un pixie siempre debe lucir perfectamente peinado.

Es precisamente esa textura natural la que convierte este corte en una de las propuestas más interesantes para quienes buscan un cambio de imagen sin perder versatilidad.

¿Por qué el pixie rizado favorece tanto?

Una de las mayores ventajas del corte pixie rizado es que resalta las facciones. Al despejar el cuello y parte del rostro, dirige la atención hacia los ojos, los pómulos y la mandíbula, creando un efecto fresco y moderno.

También es una excelente opción para el verano porque requiere menos tiempo de secado y resulta mucho más cómodo durante los días de calor. A diferencia de otros cortes cortos completamente lisos, esta versión aprovecha el volumen natural del rizo para aportar movimiento sin necesidad de un peinado elaborado.

Además, los expertos en tendencias coinciden en que los cortes con textura seguirán ganando protagonismo durante 2026, impulsando una belleza mucho más auténtica.

Cómo llevar el corte pixie rizado al estilo de Zendaya

La clave para que este look luzca espectacular está en potenciar la definición natural del rizo. Una crema para peinar o un gel ligero ayudan a controlar el frizz sin eliminar el movimiento característico del corte.

También puede adaptarse fácilmente a distintas ocasiones. Para un acabado más sofisticado basta con definir algunos mechones alrededor del rostro, mientras que un peinado más despeinado ofrece un resultado juvenil y relajado.

Lejos de ser un corte limitado, el pixie rizado permite jugar con el volumen en la parte superior, cambiar la raya o incluso incorporar accesorios discretos para transformar el look en cuestión de minutos.

El corte pixie rizado confirma que el cabello corto vive un nuevo momento

El estilo que recientemente lució Zendaya demuestra que el cabello corto está evolucionando hacia propuestas mucho más naturales y llenas de movimiento. Su corte pixie rizado deja claro que ya no se trata solo de llevar el pelo corto, sino de hacerlo respetando la textura propia de cada melena.