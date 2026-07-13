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Moda

Jennifer Lopez confirma el regreso de los pantalones capri con el look más elegante para el verano

Jennifer Lopez como un referente de estilo pone en el mapa de nuevo a los pantalones capri negros, una de las tendencias que resurgen este verano.

Julio 13, 2026 • 
Isamar Escobar
Jennifer Lopez luce un estilismo sofisticado con melena en capas, gafas de sol XL y pendientes dorados durante una salida en Nueva York, consolidando el regreso de los pantalones capri como tendencia del verano.

Jennifer Lopez vuelve a marcar tendencia con un look de pantalones capri. La cantante complementó el estilismo de gafas de sol oversize y accesorios dorados, fiel a su inconfundible estilo.

Getty Images

Los pantalones capri están viviendo un nuevo momento de gloria y Jennifer Lopez acaba de confirmar que serán uno de los básicos imprescindibles que deben estar en tu clóset. Durante una reciente salida en Nueva York, la cantante y actriz fue captada luciendo este diseño clásico en color negro, acompañado por una chamarra de silueta amplia en tono oliva, unas elegantes zapatillas destalonadas de tacón y un bolso Birkin color burdeos, un estilismo que demuestra que esta prenda puede ser tan sofisticada como versátil.

Jennifer Lopez dicta cómo llevar pantalones capri con elegancia

Lejos de la estética deportiva con la que muchas veces se asocian los pantalones capri, Jennifer Lopez mostró una propuesta fuera de lo convencional. La intérprete eligió un modelo ajustado por debajo de la rodilla, una silueta que estiliza las piernas cuando se combina con prendas de proporciones amplias.
El equilibrio entre la chamarra bomber de cuello alto y mangas oversize, los accesorios minimalistas y los zapatos de tacón permite que los pantalones capri se conviertan en el centro del look con total equilibrio. Además, el bolso Birkin en acabado efecto cocodrilo aportó un toque de lujo silencioso que elevó todo el conjunto.

Jennifer Lopez luce unos pantalones capri negros combinados con una blusa oversize color oliva, zapatillas destalonadas de tacón y un bolso Birkin burdeos durante una salida en Nueva York.

Jennifer Lopez confirmó el regreso de los pantalones capri con un look protagonizado por una blusa oversize, zapatillas de tacón destalonadas y un bolso Birkin color burdeos, una combinación perfecta para elevar esta tendencia del verano.

GETTY IMAGES

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Cómo usar pantalones capri con flats para un look elegante

Si buscas una versión más cómoda del estilismo de Jennifer Lopez, los flats son una excelente alternativa. Las bailarinas de punta fina, los zapatos tipo slingback planos o los mocasines minimalistas ayudan a conservar la elegancia del look sin sacrificar comodidad.
Para conseguir un resultado favorecedor, lo ideal es elegir pantalones capri de corte limpio y combinarlos con una camisa blanca, una blusa estructurada o un blazer ligero pero amplio. Completa el conjunto con un bolso de líneas clásicas y accesorios discretos para lograr un efecto elegante y perfecto para la oficina o una comida de verano.

Cómo combinar pantalones capri con zapatillas de tacón como Jennifer Lopez

Las zapatillas destalonadas de tacón, también conocidas como mules, son, probablemente, el mejor aliado de los pantalones capri. Al dejar el empeine al descubierto y elevar ligeramente la figura, ayudan a estilizar visualmente las piernas y equilibran el largo de esta prenda.
Jennifer Lopez eligió unas zapatillas en tono chocolate con punta abierta y tacón fino. Si quieres recrearlo, apuesta por modelos en colores neutros como negro, café, nude o burdeos, ya que combinan fácilmente con prendas básicas y elevan cualquier estilismo.

Jennifer Lopez luce unos pantalones capri negros combinados con zapatillas destalonadas de tacón color chocolate, una blusa oversize en tono oliva y un bolso Birkin burdeos durante una salida en Nueva York.

Jennifer Lopez demuestra que los pantalones capri alcanzan su versión más elegante cuando se combinan con zapatillas destalonadas de tacón. El calzado estiliza visualmente las piernas y aporta un acabado sofisticado que eleva esta tendencia del verano.

Getty Images

¿Por qué los pantalones capri vuelven a ser tendencia?

Después de varias temporadas dominadas por los pantalones anchos, los diseños baggy y la mezclilla de inspiración noventera, la moda comienza a recuperar siluetas más ajustadas. Los pantalones capri, que marcaron la década de los 2000, regresan reinterpretados con tejidos de mejor caída, cortes más elegantes y combinaciones minimalistas.
Firmas como Miu Miu, Prada, Jacquemus y Ferragamo han incluido versiones de esta prenda en sus colecciones recientes, mientras que celebridades como Jennifer Lopez, Bella Hadid y Hailey Bieber ya los incorporan en sus looks cotidianos, haciendo de ellos una de las tendencias más fuertes del verano.

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El secreto del look de Jennifer Lopez está en las proporciones

Los pantalones capri son el éxito del estilismo de Jennifer Lopez que radica en el equilibrio de las siluetas. La cantante compensa el ajuste de la parte inferior con una chamarra amplia de inspiración utilitaria, gafas de sol XL y un gran bolso, creando un conjunto moderno, elegante y fácil de adaptar a diferentes ocasiones.
Los pantalones capri han dejado de ser una prenda exclusiva del estilo casual o incluso hay quienes optan por comprar este tipo de pantalones en tela para deportes y ahora puedes convertirlos en una opción sofisticada que puede funcionar tanto para un día en la ciudad como para una comida o una salida de verano.

Jennifer Lopez pantalones capri
Isamar Escobar
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