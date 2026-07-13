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Moda

Harper Beckham revive los jeans a la cadera con un look elegante inspirado en Victoria Beckham

Con apenas 15 años, Harper Beckham confirmó que los jeans a la cadera están de regreso. Su más reciente aparición pública dejó claro que el estilo heredado de Victoria Beckham sigue inspirando a una nueva generación.

Julio 13, 2026 • 
Isamar Escobar
Harper Beckham luce unos jeans de tiro bajo con top negro y chamarra deportiva de Inglaterra mientras acompaña a David y Victoria Beckham durante un partido de la Copa Mundial 2026.

Harper Beckham usó unos jeans a la cadera combinados con un top negro y una chamarra de la selección inglesa, un estilismo juvenil con guiños al icónico estilo de Victoria Beckham durante los cuartos de final del Mundial 2026.

Getty Images

Harper Beckham atrapó las miradas durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial entre Inglaterra y Noruega, al asistir junto a sus padres, David y Victoria Beckham. A sus 15 años, la hija menor de la familia Beckham confirmó que los jeans a la cadera están de regreso con un look relajado y muy en sintonía con las tendencias que están tomando fuerza en este segundo semestre del año

Así fue el look de Harper Beckham con jeans a la cadera

Para disfrutar del encuentro, Harper eligió unos jeans de mezclilla de tiro bajo y pierna recta, una silueta que revive la estética Y2K pero con un enfoque mucho más pulido. Combinó la prenda con un top negro básico y una chamarra deportiva de Inglaterra, logrando un estilismo casual que equilibró comodidad con su estilo juvenil.

Harper completó este look con su característica melena rubia, peinada con raya al centro y ondas suaves muy naturales que le enmarcan la cara, además de un maquillaje prácticamente imperceptible, reafirmando la tendencia del lujo silencioso que tanto caracteriza a la familia Beckham.

David Beckham y Victoria Beckham posan junto a su hija Harper Beckham y su hijo Romeo Beckham durante un partido de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial 2026.

David y Victoria Beckham asistieron junto a Harper y Romeo Beckham a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 para apoyar a la selección de Inglaterra, protagonizando una de las apariciones familiares más comentadas del torneo.

Getty Images

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El estilo de Harper Beckham refleja la influencia de Victoria Beckham

Aunque Harper Beckham pertenece a una nueva generación, su manera de vestir mantiene varios códigos estéticos heredados de Victoria Beckham, prendas de líneas limpias, colores neutros, accesorios discretos y siluetas atemporales.

Sin embargo, la adolescente incorpora elementos propios de la Generación Z, como los jeans de tiro bajo, las camisetas básicas y prendas deportivas, creando un equilibrio entre la elegancia clásica y la estética juvenil muy ad hoc a su edad.

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¿Los jeans a la cadera vuelven a ser tendencia?

Harper Beckham y David Beckham observan el partido de Inglaterra desde las gradas durante los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. La joven luce jeans de tiro bajo, top negro y una chamarra deportiva de la selección inglesa.

Harper Beckham acompañó a David Beckham para apoyar a la selección de Inglaterra durante los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. Su look con jeans a la cadera, top negro y chamarra deportiva se convirtió en uno de los estilismos más comentados del encuentro.

Getty Images

El look de Harper Beckham confirma una tendencia que ya se ha visto en las pasarelas y en el street style internacional, los jeans a la cadera están viviendo un nuevo auge. A diferencia de los modelos ultrabajos de principios de los años 2000, las versiones actuales presentan cortes más relajados, es decir amplios de las piernas, sigue latente la tendencia de prendas anchas y combinaciones minimalistas que resultan mucho más fáciles de llevar. Firmas de lujo y celebridades han impulsado este regreso apostando por pantalones de mezclilla de pierna recta o ancha, combinados con básicos impecables, camisas oversize, blazers o tops sencillos, demostrando que el tiro bajo puede lucir sofisticado cuando se equilibra con prendas de inspiración quiet luxury.

En los últimos años, Harper Beckham ha protagonizado varias apariciones públicas junto a Victoria Beckham, donde ella comienza a mostrar una identidad estética propia sin perder la influencia de una de las diseñadoras más importantes de la moda británica. Cada una de sus elecciones de estilo genera conversación entre expertos y seguidores, quienes ven en ella a una de las futuras referentes de la moda de su generación.

victoria beckham
Isamar Escobar
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