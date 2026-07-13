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Meghan Markle sorprende al unirse a MasterChef Australia: todos los detalles

Meghan Markle volverá a la televisión como jurado invitada de MasterChef Australia. La duquesa de Sussex participará en un episodio especial.

Julio 13, 2026 • 
Isamar Escobar
Meghan Markle

Meghan Markle

Getty Images

Meghan Markle, la duquesa de Sussex participará como jurado invitada de MasterChef Australia en un episodio especial que ya tiene fecha de estreno y en el que compartirá panel con Poh Ling Yeow, Sofia Levin y Jean-Christophe Novelli. La noticia fue confirmada por Paramount Australia, responsables del exitoso concurso culinario.

¿Cuándo se estrena el episodio de Meghan Markle en MasterChef Australia?

La participación de Meghan Markle podrá verse el domingo 26 de julio, cuando el programa entre en la recta final de su temporada 2026. Su aparición fue grabada durante la visita que realizó a Australia junto al príncipe Harry, aunque hasta ahora se había mantenido en secreto la fecha exacta de emisión. La duquesa se sumará al panel de jueces para evaluar a los cocineros aficionados que continúan en competencia por el título de MasterChef Australia 2026.

¿Cuál será el reto que propondrá Meghan Markle?

En el episodio, Meghan desafiará a los concursantes a preparar un platillo cuyo protagonista sea un ingrediente de temporada, como zanahorias, miel australiana, macadamias, limones, membrillo o fresas, entre otros productos locales. Pero la prueba irá más allá de la cocina ya que cada participante deberá compartir la historia personal que lo conecta con el ingrediente elegido. La duquesa explicó que buscó un reto que reflejara el poder de la comida para evocar recuerdos y fortalecer los vínculos familiares.

Meghan Markle sirve un platillo en una cocina profesional mientras participa como jurado invitada en un episodio de MasterChef Australia. La duquesa de Sussex viste un delantal a rayas sobre un conjunto negro.

Meghan Markle debutará como jurado invitada de MasterChef Australia en un episodio especial donde evaluará a los concursantes con un reto inspirado en ingredientes de temporada y las historias personales detrás de cada platillo.

Getty Images

¿Por qué Meghan Markle participó en MasterChef Australia?

La invitación está alineada con la faceta gastronómica que Meghan ha desarrollado en los últimos años. Además de protagonizar la serie de Netflix With Love, Meghan, también lanzó As Ever, su marca de estilo de vida enfocada en cocina, alimentos y entretenimiento en casa. Los productores del programa destacaron que su interés por la cocina y los productos de temporada la convirtió en una invitada ideal para uno de los retos más emotivos de la competencia.

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La nueva etapa de Meghan Markle frente a las cámaras

La aparición en MasterChef Australia representa un nuevo proyecto televisivo para Meghan Markle, quien desde que dejó sus funciones como miembro activo de la familia real británica ha enfocado su carrera en contenidos relacionados con el estilo de vida, la gastronomía y el emprendimiento. Su participación en el popular concurso australiano también marca uno de los momentos más comentados de la temporada, ya que combina dos de sus grandes intereses la cocina y las historias personales que pueden contarse a través de los alimentos.

Meghan Markle
Isamar Escobar
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