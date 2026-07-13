¡Bye, uñas de acrílico! 5 maneras de llevar la manicura Gelish para que tus manos se vean jóvenes y perfectas

Si algo está claro este año es que las uñas con Gelish están viviendo uno de sus mejores momentos. La tendencia ya no gira en torno a llevar extensiones muy largas o diseños saturados de pedrería, sino a encontrar un equilibrio entre creatividad, elegancia y un acabado que haga que las manos se vean frescas.

Lo mejor es que las nuevas propuestas apuestan por detalles inesperados, texturas y combinaciones de color que elevan cualquier manicure sin perder sofisticación. Si estás pensando en despedirte de las uñas acrílicas, estos diseños tienen todo para convertirse en tus favoritos.

Uñas con Gelish “Aura Latte": el degradado más elegante del momento

Las uñas Aura evolucionaron este 2026 y ahora llegan en una versión inspirada en los tonos del café. En lugar de los clásicos colores vibrantes, la base es color avena o vainilla y, en el centro de cada uña, aparece un halo difuminado en tonos espresso, caramelo o moka.

Este efecto aporta profundidad sin verse exagerado y, al no generar contrastes muy marcados, consigue que las manos luzcan más suaves y luminosas.

Manicura Gelish con líneas flotantes

Las líneas ya no recorren toda la uña. La nueva propuesta consiste en dibujar pequeños trazos curvos que parecen “flotar” sobre una base nude, dejando amplios espacios negativos.

El resultado recuerda al arte contemporáneo y hace que las uñas parezcan más largas sin necesidad de llevarlas largas. Además, cada diseño puede ser diferente, por lo que ninguna mano luce exactamente igual.

Uñas con Gelish efecto cuarzo ahumado

El clásico efecto mármol da paso a una versión mucho más sofisticada: el smoky quartz nails.

Se logra mezclando capas translúcidas de gris cálido, topo, miel y café muy suave que imitan las vetas de un cuarzo natural. Es un diseño elegante, diferente y perfecto para quienes buscan una manicure que combine con cualquier temporada.

Manicura Gelish con “marco invisible”

Una de las propuestas más interesantes consiste en crear un marco ultrafino alrededor de toda la uña utilizando un tono apenas más oscuro que la base.

Por ejemplo, una base rosa lechosa puede llevar un contorno color cacao suave, mientras que una base beige luce increíble con un borde en topo. El efecto es muy discreto, pero hace que las uñas se vean perfectamente definidas y mucho más pulidas.

Uñas Gelish “Velvet Pearl”

Las uñas efecto terciopelo siguen presentes, pero ahora con una versión mucho más delicada. En lugar de colores oscuros, la tendencia apuesta por esmaltes perlados con partículas magnéticas en tonos champagne, marfil, rosa cuarzo o vainilla.

Cuando la luz cambia, las uñas reflejan un brillo sedoso muy elegante que aporta movimiento sin recurrir al glitter tradicional. Es una opción sofisticada que rejuvenece visualmente las manos porque aporta mucha luminosidad.

Las uñas con Gelish siguen demostrando que menos es más

Las uñas con Gelish han dejado de ser únicamente una alternativa duradera para convertirse en una forma de expresar estilo con acabados mucho más refinados. Las tendencias de 2026 buscan texturas sutiles, diseños artísticos y detalles que llamen la atención por su elegancia, no por su tamaño.