Dakota Johnson convierte las mechas mantequilla en el rubio más elegante del otoño 2026

Cada temporada trae consigo un nuevo tono de cabello que conquista las pasarelas, los salones de belleza y, por supuesto, a las celebridades. Para el otoño de 2026, todo apunta a que las mechas mantequilla se convertirán en una de las coloraciones más solicitadas, y Dakota Johnson ya dejó claro por qué este acabado será el favorito de quienes buscan iluminar su pelo sin perder naturalidad.

Conocida por su característico tono de pelo castaño chocolate y su inconfundible flequillo, la actriz sorprendió recientemente al incorporar delicadas mechas mantequilla, una técnica que aporta dimensión, movimiento y un brillo cálido que favorece especialmente durante los meses de otoño.

¿Qué son las mechas mantequilla?

Las mechas mantequilla también conocidas como butter blonde o buttercream blonde se caracterizan por mezclar reflejos dorados, vainilla y miel para crear un rubio suave que evita los contrastes marcados. A diferencia de los tonos platinados o cenizos, esta coloración busca imitar el efecto natural que deja el sol sobre el cabello, ofreciendo un resultado mucho más elegante y fácil de mantener.

Su principal ventaja es que aporta luminosidad al rostro sin transformar por completo el color base del cabello, por lo que resulta ideal para quienes desean renovar su imagen de forma sutil.

¿Por qué Dakota Johnson inspira esta tendencia?

En el caso de Dakota Johnson, las mechas mantequilla respetan la esencia de su cabello. En lugar de apostar por un cambio radical, la actriz eligió reflejos estratégicamente colocados alrededor del rostro y en los largos, creando un efecto que aporta profundidad y suaviza las facciones.

Precisamente esa naturalidad es la que ha convertido este tono en uno de los más comentados, las mechas mantequilla consiguen un acabado sofisticado sin el mantenimiento constante que suelen exigir los rubios más claros.

Dakota Johnson apuesta por las mechas mantequilla, un rubio cálido y luminoso que promete convertirse en una de las principales tendencias de coloración para el otoño 2026 gracias a su acabado natural, elegante y de bajo mantenimiento. Getty Images

¿A quién favorecen las mechas mantequilla?

Las mechas mantequilla pueden adaptarse tanto a bases rubias oscuras como a cabellos castaños claros, siempre que el colorista personalice la intensidad de los reflejos según el tono de piel.

Además, al concentrar la iluminación alrededor del rostro, ayudan a suavizar los rasgos, aportar un aspecto descansado y crear la ilusión de un cabello con mayor volumen y movimiento.

¿Cómo cuidar las mechas mantequilla?

Como cualquier cabello aclarado, este tipo de mechas requiere algunos cuidados para conservar su brillo y evitar que el color pierda luminosidad.

Los especialistas recomiendan utilizar un shampoo para cabello teñido, aplicar mascarillas hidratantes una o dos veces por semana y proteger la melena del calor antes de usar secadora o herramientas de estilizado. También es aconsejable realizar un matiz periódico en el salón para mantener el equilibrio entre los reflejos dorados y los tonos mantequilla que caracterizan esta tendencia. Con un acabado cálido, elegante y fácil de mantener, las mechas mantequilla se perfilan como el rubio protagonista del otoño 2026.