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Realeza

¿Mejor que Kate Middleton? Ella es la princesa más elegante del mundo

Kate Middleton sigue siendo uno de los mayores referentes de moda de la realeza, pero una princesa europea está ganando terreno con un estilo que ya la posiciona entre las royals mejor vestidas del mundo.

Julio 10, 2026 • 
Isamar Escobar
Collar de perlas que diseñó Kate Middleton

Collar de perlas que diseñó Kate Middleton

Getty Images

Durante más de una década, Kate Middleton ha protagonizado listas de las mujeres mejor vestidas del mundo. Su habilidad para combinar firmas de lujo con marcas accesibles y convertir cada uno de sus looks en un éxito comercial la han consolidado como uno de los mayores referentes de la moda royal. Sin embargo, ha aparecido un nuevo nombre por la elegancia dentro de las monarquías europeas, ella es la reina Letizia de España.

El vestido negro de Hugo Boss que hace brillar a la reina Letizia

El vestido negro de Hugo Boss que hace brillar a la reina Letizia

Getty Images

¿Por qué la reina Letizia supera a Kate Middleton en elegancia?

Aunque Kate Middleton sigue siendo una de las royals con mayor influencia en la industria de la moda, la evolución del estilo de la reina Letizia ha llamado la atención de publicaciones especializadas y expertos internacionales.

Su armario combina impecablemente sastrería contemporánea, vestidos de líneas limpias y una marcada apuesta por diseñadores españoles como Carolina Herrera, Adolfo Domínguez, Mango o Hugo Boss, sin renunciar a casas de lujo cuando la ocasión lo requiere. Además, es una de las royals que más reutiliza prendas, eso solo demuestra que la elegancia también puede construirse desde un consumo responsable.

Vestido blanco boho de la reina Letizia

Vestido blanco boho de la reina Letizia

Getty Images

El estilo de Kate Middleton sigue siendo un referente

Eso no significa que la princesa de Gales haya perdido influencia, Kate continúa marcando tendencia con sus abrigos estructurados, vestidos midi, trajes sastre y estilismos monocromáticos, además de impulsar el llamado “Kate Effect”, un fenómeno que provoca que muchas de las prendas que usa se agoten en cuestión de horas. Sus apariciones en Wimbledon, las giras internacionales y las ceremonias oficiales siguen confirmando su enorme impacto en la moda.

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¿Qué hace diferente a la reina Letizia?

La reina española ha desarrollado una identidad estética muy definida, mientras Kate opta por un estilo clásico y diplomático, la reina Letizia usa tendencias con mayor facilidad, experimenta con siluetas modernas y adapta la moda a su papel institucional sin perder personalidad.

Su gusto por el power dressing, los trajes de pantalón, los vestidos minimalistas y las prendas de firmas españolas la han convertido en un referente para mujeres que buscan una elegancia contemporánea y sobre todo funcional.

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La moda dentro de las monarquías ha evolucionado notablemente en los últimos años. En la actualidad conviven estilos muy distintos, la sofisticación clásica de Kate Middleton, el minimalismo impecable de la reina Letizia, la apuesta por el lujo silencioso de la reina Máxima de los Países Bajos o la elegancia escandinava de la princesa heredera Victoria de Suecia.

Y esto no es una competencia solo nos habla de cómo la diversidad de la elegancia real puede interpretarse de distintas maneras.

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Isamar Escobar
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