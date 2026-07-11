Anastasia Kostromitina, la modelo idéntica a Erling Haaland de la que todos hablan: FOTO

Una fotografía fue suficiente para que Anastasia Kostromitina se volviera viral en redes sociales. La modelo ha llamado la atención de miles de usuarios por un motivo muy particular: su sorprendente parecido con Erling Haaland, el delantero del Manchester City y una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.

¿Quién es Anastasia Kostromitina, la modelo que comparan con Erling Haaland?

Anastasia Kostromitina es una modelo que recientemente se volvió viral debido a las comparaciones con Erling Haaland. En las imágenes que circulan en redes sociales, muchos usuarios destacan similitudes como la estructura del rostro, la mandíbula marcada, los pómulos, la mirada clara y el cabello rubio.

Aunque el parecido ha generado cientos de comentarios y memes, no existe ninguna relación familiar conocida entre la modelo y el futbolista. Todo surgió a partir de fotografías compartidas en internet que despertaron la curiosidad de los usuarios.

La fotografía que desató las comparaciones

La imagen que hizo viral a Anastasia Kostromitina comenzó a compartirse ampliamente en redes sociales, donde cientos de personas señalaron que el parecido con Erling Haaland era “impresionante” e incluso “difícil de creer”.

Algunos usuarios realizaron montajes colocando fotografías de ambos lado a lado para resaltar las similitudes físicas, mientras que otros bromearon con la posibilidad de que fueran “la misma persona en universos diferentes”. Estas publicaciones ayudaron a que el tema alcanzara una gran difusión.

Las redes sociales convierten el parecido en tendencia

No es la primera vez que internet encuentra a personas con un enorme parecido con celebridades o deportistas. Sin embargo, el caso de Anastasia Kostromitina ha destacado porque la semejanza con Erling Haaland fue considerada por muchos usuarios como una de las más sorprendentes de los últimos meses.

La fotografía sigue circulando en redes sociales y continúa generando reacciones entre quienes descubren por primera vez el increíble parecido entre Anastasia Kostromitina y Erling Haaland. Para muchos, basta una rápida mirada para entender por qué esta comparación se convirtió en uno de los temas más comentados del momento.