Los 7 cortes de pelo que hacen ver más abundante el cabello fino después de los 40

Con el paso de los años, es normal que el cabello pierda densidad y volumen debido a factores como los cambios hormonales y el uso frecuente de herramientas de calor. A pesar de ello un buen corte de pelo puede transformar por completo la apariencia de pelo delgado. La clave está en hacerte estilos que generen cuerpo, movimiento y una sensación visual de mayor abundancia, sin sacrificar elegancia ni facilidad de mantenimiento.

¿Por qué el cabello se vuelve más fino después de los 40?

A partir de los 40, muchas mujeres experimentan una disminución en el grosor de la fibra capilar y una menor cantidad de cabello en la fase de crecimiento. Esto provoca que el pelo luzca más plano y sin volumen. Debes saber que este es un proceso normal y natural, incluso a los hombres les pasa y a una edad más temprana.

Por esa razón aquí te dejamos opciones de cortes de pelo que te ayudarán a lucir impecable, segura y con un look que no podrás parar de hacerte selfies.

1. Long bob

El long bob es uno de los cortes más favorecedores para el cabello delgado. Su longitud, justo por encima de los hombros, aporta movimiento sin que el peso del cabello lo aplaste. Si se combina con puntas ligeramente desfiladas, el resultado es una melena con mucho más volumen.

El long bob es ideal para estilizar el rostro. Getty Images

2. Bob francés

El French bob continúa siendo uno de los favoritos. Su largo a la altura de la mandíbula crea un efecto óptico de mayor densidad, mientras que un ligero flequillo ayuda a enmarcar el rostro y aportar un aire juvenil.

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3. Corte clavicut

El clavicut, que llega hasta la clavícula, es perfecto para quienes no desean renunciar a una melena media. Al mantener una base recta y con pocas capas, consigue que el cabello luzca más grueso y saludable.

El clavicut es un corte versátil y favorecedor que se adapta a todo tipo de cabellos y rostros. FREEPIK

4. Pixie largo

Si buscas un cambio más radical, el pixie largo es una excelente opción. El volumen se concentra en la parte superior de la cabeza, creando una apariencia de mayor densidad. Además, es un corte moderno, fácil de peinar y muy favorecedor para mujeres de más de 40 años.

Conoce el corte pixie francés y por qué es tendencia este año Getty Images

5. Bob con capas invisibles

Las capas invisibles son una de las técnicas favoritas de los estilistas porque aportan movimiento sin adelgazar la melena. Aplicadas sobre un bob clásico, consiguen un efecto de volumen natural que apenas requiere peinado.

6. Corte mariposa

Aunque suele asociarse con cabelleras abundantes, el Butterfly Cut también puede funcionar en cabello fino cuando se adapta correctamente. Las capas largas alrededor del rostro aportan ligereza y crean la ilusión de una melena más voluminosa sin perder longitud.

De líneas simples, el corte mariposa incluye ondas que aportan movimiento Getty Images

7. Bob italiano

El Italian Bob destaca por su base recta, ligeramente más larga que el bob clásico y con un acabado pulido. Gracias a su estructura, el cabello parece más grueso y con mayor cuerpo, convirtiéndose en uno de los cortes más elegantes para mujeres de más de 40.

El corte bob es el rey de las tendencias y estos estilos lo confirman. Getty Images

Los errores que debes evitar si tienes el cabello delgado

Existen ciertos errores que pueden hacer que el cabello luzca todavía más delgado, llevar una cabellera excesivamente larga, abusar de las capas muy marcadas o utilizar productos demasiado pesados suele restar volumen y movimiento. También conviene moderar el uso de herramientas de calor y proteger siempre la fibra capilar con un protector térmico. Un gran acierto es que compres un polvo voluminizador para el cabello, este podrá ayudarte a darle más cuerpo y se pone en el cuero cabelludo justo antes de peinarlo.

Aunque estos siete estilos ayudan a crear la ilusión de una cabellera más abundante, el corte ideal dependerá de factores como la forma del rostro, la textura natural del cabello y el tiempo que quieras dedicar al peinado. Consultar con un estilista permitirá personalizar cualquiera de estas opciones para potenciar el volumen y conseguir un resultado favorecedor, moderno y fácil de mantener a partir de los 40.