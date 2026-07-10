Suscríbete
Síguenos en:
Belleza

Los 7 cortes de pelo que hacen ver más abundante el cabello fino después de los 40

Si tu pelo ha perdido densidad con el paso del tiempo, elegir el corte adecuado puede marcar la diferencia.

Julio 10, 2026 • 
Isamar Escobar
Cortes de pelo antiedad

Cortes de pelo antiedad

Getty Images

Con el paso de los años, es normal que el cabello pierda densidad y volumen debido a factores como los cambios hormonales y el uso frecuente de herramientas de calor. A pesar de ello un buen corte de pelo puede transformar por completo la apariencia de pelo delgado. La clave está en hacerte estilos que generen cuerpo, movimiento y una sensación visual de mayor abundancia, sin sacrificar elegancia ni facilidad de mantenimiento.

¡Conoce más!
mujer-joven-llevando-pijama-antifaz-dormir.jpg
Belleza
Esto es lo que no debes hacer en tu rutina de noche para hidratar el cabello
Septiembre 12, 2023
 · 
Emma Duarte
¡Arregla los problemas de tu cabello sin tener que cortarlo!
Belleza
¡Arregla los problemas de tu cabello sin tener que cortarlo!
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades

¿Por qué el cabello se vuelve más fino después de los 40?

A partir de los 40, muchas mujeres experimentan una disminución en el grosor de la fibra capilar y una menor cantidad de cabello en la fase de crecimiento. Esto provoca que el pelo luzca más plano y sin volumen. Debes saber que este es un proceso normal y natural, incluso a los hombres les pasa y a una edad más temprana.

Por esa razón aquí te dejamos opciones de cortes de pelo que te ayudarán a lucir impecable, segura y con un look que no podrás parar de hacerte selfies.

Cambio de look, mujer

1. Long bob

El long bob es uno de los cortes más favorecedores para el cabello delgado. Su longitud, justo por encima de los hombros, aporta movimiento sin que el peso del cabello lo aplaste. Si se combina con puntas ligeramente desfiladas, el resultado es una melena con mucho más volumen.

mujer rubia corte long bob vestido de novias ramo nupcial preparativos boda enlace.jpeg

El long bob es ideal para estilizar el rostro.

Getty Images

2. Bob francés

El French bob continúa siendo uno de los favoritos. Su largo a la altura de la mandíbula crea un efecto óptico de mayor densidad, mientras que un ligero flequillo ayuda a enmarcar el rostro y aportar un aire juvenil.

corte de cabello micro bob frances.png

Canva / Getty Images

3. Corte clavicut

El clavicut, que llega hasta la clavícula, es perfecto para quienes no desean renunciar a una melena media. Al mantener una base recta y con pocas capas, consigue que el cabello luzca más grueso y saludable.

clavicut

El clavicut es un corte versátil y favorecedor que se adapta a todo tipo de cabellos y rostros.

FREEPIK

4. Pixie largo

Si buscas un cambio más radical, el pixie largo es una excelente opción. El volumen se concentra en la parte superior de la cabeza, creando una apariencia de mayor densidad. Además, es un corte moderno, fácil de peinar y muy favorecedor para mujeres de más de 40 años.

Corte Pixie.png

Conoce el corte pixie francés y por qué es tendencia este año

Getty Images

5. Bob con capas invisibles

Las capas invisibles son una de las técnicas favoritas de los estilistas porque aportan movimiento sin adelgazar la melena. Aplicadas sobre un bob clásico, consiguen un efecto de volumen natural que apenas requiere peinado.

long bob capas suaves.png

6. Corte mariposa

Aunque suele asociarse con cabelleras abundantes, el Butterfly Cut también puede funcionar en cabello fino cuando se adapta correctamente. Las capas largas alrededor del rostro aportan ligereza y crean la ilusión de una melena más voluminosa sin perder longitud.

heidi klum corte mariposa blazer verde uñas metalicas.jpeg

De líneas simples, el corte mariposa incluye ondas que aportan movimiento

Getty Images

7. Bob italiano

El Italian Bob destaca por su base recta, ligeramente más larga que el bob clásico y con un acabado pulido. Gracias a su estructura, el cabello parece más grueso y con mayor cuerpo, convirtiéndose en uno de los cortes más elegantes para mujeres de más de 40.

Del bob italiano al francés 5 cortes de pelo que favorecen cualquier tipo de rostro.png

El corte bob es el rey de las tendencias y estos estilos lo confirman.

Getty Images

Los errores que debes evitar si tienes el cabello delgado

Existen ciertos errores que pueden hacer que el cabello luzca todavía más delgado, llevar una cabellera excesivamente larga, abusar de las capas muy marcadas o utilizar productos demasiado pesados suele restar volumen y movimiento. También conviene moderar el uso de herramientas de calor y proteger siempre la fibra capilar con un protector térmico. Un gran acierto es que compres un polvo voluminizador para el cabello, este podrá ayudarte a darle más cuerpo y se pone en el cuero cabelludo justo antes de peinarlo.

Seguir leyendo
Alimentos para fortalecer tu pelo
Belleza
Alimentos para fortalecer tu pelo
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades
Piel perfecta a los 30
Belleza
Piel perfecta a los 30
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades

Aunque estos siete estilos ayudan a crear la ilusión de una cabellera más abundante, el corte ideal dependerá de factores como la forma del rostro, la textura natural del cabello y el tiempo que quieras dedicar al peinado. Consultar con un estilista permitirá personalizar cualquiera de estas opciones para potenciar el volumen y conseguir un resultado favorecedor, moderno y fácil de mantener a partir de los 40.

Pelo Cortes de pelo
Isamar Escobar
Relacionado
El rey Carlos III
Realeza
Archie y Lilibet se reencontraron con el rey Carlos III tras cuatro años: todos los detalles
Julio 10, 2026
 · 
Isamar Escobar
infanta sofia
Realeza
Infanta Sofía apuesta por un vestido polka dots perfecto para un look elegante de verano
Julio 10, 2026
 · 
Isamar Escobar
Kate Middleton sonríe durante una aparición pública, imagen utilizada para ilustrar la nota sobre el inesperado gesto de la princesa de Gales durante la Royal Charity Polo Cup 2026.
Realeza
El inesperado gesto de Kate Middleton que rompió con la tradición durante la Royal Charity Polo Cup 2026
Julio 10, 2026
 · 
Isamar Escobar
El príncipe Harry sonríe durante el evento que marcó el inicio de la cuenta regresiva para los Invictus Games Birmingham 2027, vistiendo una playera negra con el logotipo de la fundación.
Realeza
El príncipe Harry da un nuevo paso por Invictus Games: así celebró la cuenta regresiva hacia Birmingham 2027
Julio 10, 2026
 · 
Isamar Escobar