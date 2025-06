5 cortes midi en capas y con flequillo perfectos para rostros ovalados que te harán lucir más joven al instante

¿Buscas un cambio de look que te quite años de encima sin pasar por el quirófano? Entonces necesitas conocer estos 5 cortes de cabello midi con capas y flequillo, ideales para rostros ovalados. No solo son rejuvenecedores, sino que estilizan las facciones, aportan movimiento y se adaptan a todas las edades. Te contamos cómo llevarlos, qué peinado los potencia y qué tinte los realza, con ejemplos de celebridades maduras que ya los han probado.

Shag midi con flequillo desfilado

Este corte juega con capas suaves y un flequillo ligero que se funde con el resto del cabello. Aporta volumen, frescura y una vibra desenfadada que resta años automáticamente.

Sandra Bullock es una de las celebs que ha sacado provecho al shag midi David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images

Su efecto rejuvenecedor consiste en disimular arrugas de la frente y líneas de expresión. Además, aporta movimiento al rostro, creando un efecto lifting natural. También es capaz de resaltar pómulos y suavizar los contornos.

El peinado ideal para llevar este corte son las ondas desordenadas con acabado mate y el tinte recomendado es el balayage caramelo o rubio vainilla para iluminar.

Bob midi en capas con flequillo cortina

Este corte, entre el bob y el clavicut, con capas suaves y flequillo cortina, favorece especialmente a los rostros ovalados porque los equilibra y realza su simetría natural.

Halle Berry es una famosa que ama el bob midi en capas @halleberry

¿Por qué rejuvenece? Porque el flequillo cortina suaviza los rasgos sin ocultarlos. Además, las capas aportan dinamismo, evitando la rigidez de un corte recto. Ideal para afinar el cuello y destacar la mandíbula.

El peinado ideal para lucir este estilo es un alisado con puntas hacia adentro o ligeramente despeinado y el tinte recomendado es el castaño cálido o bronde con reflejos miel.

Midi con capas invisibles y flequillo recto

Este corte aporta elegancia y definición. Las capas están casi ocultas, pero le dan estructura al cabello, mientras el flequillo recto, llevado justo sobre las cejas, agrega un toque moderno y juvenil.

El corte midi con flequillo puede dar un toque fresco a tu look @zooeydeschanel

La magia de este corte consiste en que el flequillo siempre es un elemento que ayuda a disimular signos de fatiga ocular. Además, las capas invisibles quitan peso visual y dan aire al rostro. También te ayudará a proyectar una imagen pulida pero relajada.

El peinado ideal para llevar este corte es un lacio ultra brillante con productos antifrizz y el tinte recomendado es un negro azulado o caoba intenso para resaltar la piel.

Clavicut en capas con flequillo lateral

Este corte termina justo en la clavícula, ideal para mantener la longitud sin que el cabello pese. El flequillo lateral ayuda a estilizar el rostro y aportar luz.

El flequillo de lado siempre resulta ideal para los rostros ovalados Getty images

Ten por seguro que al llevarlo, tu rostro lucirá más joven debido a que da una apariencia de rostro más fino y alargado. Además, el flequillo en diagonal suaviza la mirada. También tiene efecto lifting natural cuando se peina con volumen.

El peinado ideal para lucir el clavicut es un brushing con movimiento en puntas o rulos grandes, mientras que el tinte recomendado para el corte es el castaño chocolate con reflejos cobrizos.

Midi texturizado con flequillo baby bangs

Este es un corte con capas marcadas, puntas irregulares y el flequillo mini o “baby bangs”, que deja ver más frente pero enmarca los ojos. Es el más arriesgado, pero también el más moderno.

Los flequillos cortos le dan protagonismo a la mirada en cualquier look Instagram

¿Por qué rejuvenece? Porque los baby bangs destacan la mirada y dan un aire retro. Además, las capas texturizadas quitan peso y aportan juventud, con el plus de que proyecta confianza y energía.

El peinado ideal para llevar un corte midi texturizado es el despeinado con crema texturizante o mousse voluminizador y el tinte recomendado es el cobrizo vibrante, pelirrojo o rubio fresa.