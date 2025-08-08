Copenhagen Fashion Week 2025: 5 tendencias de moda que arrasarán todo el año

La Fashion Week de Copenhague en su edición Primavera/Verano 2026 está revolucionando con sus diseños y el estilo que los asistentes están derrochando en su paso por este evento, y eso que aún faltan dos días de pasarela.

Además de los increíbles looks que hemos podido observar gracias a los asistentes, estos días nos han servido para tomar nota de lo que será tendencia el próximo año. Esta edición nos está dejando claro que el 2026 estará lleno de color, texturas y siluetas y esto es a lo que debes ponerle atención si quieres lucir a la moda antes que todos.

Mezcla de contrastes

Desde piezas oversized, prendas con toques románticos, muchísimas capas, combinaciones de colores como rojos intensos, azules eléctricos y prendas de cortes simples que se mezclan con piezas que pensaríamos jamás se llevarían juntas. Todo lo que hemos visto apuesta por romper las reglas y dejar libre el maximalismo en todo su esplendor.

Atuendos relajados

El estilo effortless es una de las apuestas que esta semana de la moda nos está dejando. Outfits elaborados sin esfuerzo, con aspecto natural pero con toques de elegancia pero con un toque relajado. Es decir, la simplicidad estará muy presente en las prendas y atuendos del 2026.

Los accesorios de red base crochet así como las pañoletas son una constante en las pasarelas. Edward Berthelot/Getty Images

Minimalismo divertido

Solemos asociar esta corriente a una simpleza pulcra, ordenada y aburrida, sin embargo, la Fashion Week nos está dejando claro que el minimalismo puede tener un toque vibrante y seguir siendo elegante, la clave para lograr que todo se conjunte de forma armoniosa está en el styling.

Pañoletas y elementos en crochet

Uno de los accesorios que más ha resaltado durante este evento, sin duda alguna, es la pañoleta, la cual resurge con fuerza como el accesorio favorito. Ya sea que se apueste por llevarlo como capa o accesorio para el pelo, los sombreros tipo red son otro de los favoritos del street style incorporando al crochet como un material protagonista que hace tiempo estaba olvidado.

Faldas y vestidos con volumen

Las siluetas con vuelo y capas de tela ligera añaden movimiento y favorecen todo tipo de cuerpo. Se llevan tanto con botas altas como con sandalias minimalistas y estarán a tope como prendas protagonistas el próximo año.

Definitivamente, la Copenhague Fashion Week nos está dando cátedra de cómo llevar de forma relajada el estilo de la pasarela en nuestros looks diarios, incorporar estas tendencias a tu estilo será sencillo así que ya sabes de qué forma triunfar con looks inspirados en uno de los eventos más importantes del mundo de la moda. ¿Estás lista para lucir un atuendo street style primavera/verano 2026?