¡Adiós al glitter! 5 diseños de uñas elegantes para lucir un manicure diferente en Año Nuevo

Por años, el glitter ha sido el rey de las temporadas de fiestas decembrinas y la decoración indiscutible para los diseños de uñas de Año Nuevo. Sin embargo, aunque de verdad amamos llevar las uñas llenas de brillo, hay ocasiones en que deseamos apostar por algo más discreto o propuestas diferentes a lo mismo de siempre. En su recta final, el 2025 apuesta por lucir diseños de uñas con acabados pulidos, tonos suaves y opciones más discretas.

Si tú, al igual que nosotras, estás buscando alternativas diferentes para recibir el año, estas cinco propuestas seguramente te van a gustar.

Baby boomer

Esta técnica de decoración se ha convertido en uno de los diseños favoritos de aquellas que aman las uñas limpias, elegantes y con apariencia limpia. Este manicure combina el degradado en tonos blancos sobre una base nude, logrando un acabado natural en la uña, el cual hace que los dedos luzcan más estilizados y delicados. Esta alternativa es perfecta para Año Nuevo porque es una propuesta muy versátil que puede combinarse con cualquier atuendo y llevarse a cualquier entorno.

Uñas francesas

No por nada el french se ha convertido en un clásico y es que es el diseño de uñas que queda bien con cualquier cosa que lleves encima y se adapta a la perfección a cualquier evento. Es decir, si tu cena de Año Nuevo será formal, las uñas francesas serán un acierto, así como si solo será una reunión familiar y casual.

Puedes llevarlas en diversas longitudes y formas; sin embargo, si lo que deseas es lucir un manicure elegante, la recomendación es apostar por ellas en una forma almendra y un largo mayor a 1.

Uñas milky

Para las amantes de lo minimalista y elegante, las uñas milky siempre serán la opción adecuada. Estas uñas cuentan con una base de color blanca semitranslúcida que aporta un acabado muy sofisticado sobre las uñas, en contraposición con el blanco puro que puede llegar a saturar la mano y hacer que pierda su estética y elegancia.

Estas uñas también se pueden llevar en uñas cortas o largas, cuadradas o almendra.

Uñas nude

Un básico infalible son las uñas nude, y es que estas uñas por sí solas, sin necesidad de decoración alguna, son el ejemplo de la elegancia.

Gracias a su color, el cual suele acercarse al tono de nuestra piel, ayudan a crear un efecto visual muy favorecedor sobre la mano, estilizándola, aportando uniformidad al color y textura y propiciando que esta se vea femenina y elegante. Si de verdad no tienes idea de qué diseño pedirle a tu manicurista en esta noche de fiesta, estas uñas son una gran opción.

Uñas rojas con cat eye

Si hubo un efecto que se llevó el año, ese fue el ojo de gato. La temporada de Navidad así como Año Nuevo hicieron de él y de las uñas rojas el color infalible para un manicure elegante y refinado. Esta opción es ideal si no quieres renunciar al impacto visual de un diseño muy elaborado, pero al mismo tiempo deseas mantener una esencia sobria y moderna.

Decirle ‘adiós’ al glitter no tiene por qué poner en riesgo nuestra capacidad de lucir glamurosas en este Año Nuevo. Si aún no decidías qué diseño de uñas elegir para cerrar el año, ahora tienes 5 alternativas, elegantes, discretas y altamente favorecedoras.