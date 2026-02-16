Año Nuevo Chino 2026: Predicciones y rituales para conectar con la abundancia según tu signo

Con la llegada del Año Nuevo Chino 2026, la energía del Caballo de Fuego tomará la batuta para marcar un periodo lleno de dinamismo, en dependencia y vivencias inesperadas, y es que el caballo, fiel a sus impulsos de galope, no se estará guiando con fuerza hacia nuestras metas, sacándonos de la zona de confort y recordándonos que la fortuna le pertenece a los valientes.

Este es el momento perfecto para dejar atrás tus miedos y permitir que el elemento fuego te ayude a purificar tus intenciones, convirtiendo tus sueños en realidades que puedas tocar.

Predicciones para los signos del horóscopo chino

Por supuesto que este año la mayoría de los signos del horóscopo chino se verán beneficiados; sin embargo, la energía del caballo estará favoreciendo principalmente al tigre y al perro, quienes estarán encontrando aliados estratégicos para llevarlos a conectar con intenciones laborales y profesionales.

Para los nacidos en el año de la Rata, este periodo representará un reto en el que tendrán que adaptarse a un nuevo entorno; el consejo de los expertos es ser prudente en las inversiones que realicen y prestar bastante atención a la salud emocional.

El dragón y la serpiente estarán rompiéndola en el ámbito social, logrando cerrar tratos importantes y consolidar vínculos que los lleven a destinos irreales; para estos signos, el amor podría tocar a la puerta en alguna de estas reuniones.

Aprovecha la energía del Caballo de Fuego Getty

Para signos como el buey, la cabra y el perro, habrá que aprender a trabajar en la flexibilidad; no siempre es bueno querer tener la razón en todo y el Caballo de Fuego les enseñará esto, así que paciencia si de repente se empiezan a sentir abrumados por la inmediatez de los cambios. Es importante que aprendan a fluir, sin poner ningún tipo de resistencia.

Para el mono y el gallo, este ciclo estará representando la recompensa del esfuerzo que han implementado en años anteriores, por lo que este ciclo estarán recibiendo noticias positivas en torno a ascensos laborales o proyectos que llevaban un tiempo postergando.

Rituales de limpieza y purificación

Recuerda que, para que la abundancia entre a tu hogar, es indispensable habitar un espacio en armonía. Por esta razón, antes de que el reloj marque las 12 el 17 de febrero, tendrás que realizar una limpieza profunda de tu casa.

Barrer siempre de hacia afuera para expulsar la mala suerte del año, abrir puertas y ventanas para que dejes entrar y circular la energía, limpiar con incienso o velas y deshacerte de todo aquello que ya no sirva en tu casa son solamente algunas de las prácticas que sí o sí debes realizar.

Un elemento que puedes colocar en el centro de tu mesa del comedor es un cuenco de naranjas o mandarinas, pues según el feng shui, estos frutos simbolizan oro y plenitud infinita. Recuerda que este día también será importante vestir algo de color rojo para atraer la protección del elemento fuego y al mismo tiempo llamar a la abundancia.

Mapa de los deseos para conectar con el éxito

Así como ocurrió al iniciar y finalizar el año occidental el pasado 31 de diciembre y primero de enero, el año de fuego es el momento perfecto para crear un tablero de visión o más conocido como visión board.

Normalmente, solemos asociar estos elementos con metas que queremos lograr, como volvernos millonarios, encontrar pareja y demás deseos que no es improbable que sucedan, pero que requieren de distintos factores para que puedan materializarse.

Realiza tu mapa de sueños Pexels

Por esta razón es que este año del caballo de fuego la recomendación es hacer un nuevo tablero desde la conciencia de lo que realmente vamos a proponernos y lograr. Para esta versión no tendrás que buscar imágenes en Pinterest, pues bastará con escribir tus metas más importantes en un papel rojo para colocarlas detrás de la puerta principal de tu hogar. Con esta acción no solo estás llamando a las oportunidades a tocar a tu puerta, sino que también estarás intencionando que lleguen con la fuerza del impulso del año del caballo.

Una recomendación para hacer más efectivo este ritual es encender una vela roja o de canela la noche del año nuevo; mientras lo haces, recuerda agradecerle al universo por todo aquello que estás pidiendo como si ya fuera una realidad; recuerda hacerlo siempre en positivo y en presente.

El Año Nuevo Chino 2026 se convertirá en la oportunidad perfecta para ayudarnos a alcanzar metas y materializar sueños que creíamos imposibles de lograr. Ahora que conoces las proyecciones de tu signo del zodiaco chino, no olvides poner en práctica estos rituales para conectar con la abundancia y verás que este ciclo se convertirá en uno de los mejores de tu vida.