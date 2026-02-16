Salma Hayek levanta la voz por el cine mexicano y respalda iniciativa transformadora

Hay días en los que se siente bonito hablar de México y este fue uno de esos, pues Salma Hayek, orgullosamente veracruzana, participó en un anuncio oficial donde se presentó una nueva iniciativa para impulsar y fortalecer el cine mexicano.

Durante el evento, se dieron a conocer medidas enfocadas en respaldar la producción audiovisual en el país, incluyendo incentivos que buscan atraer más proyectos y generar mejores condiciones para que cineastas, además de los productoras puedan trabajar desde México.

Un orgullo que se siente personal

Lo que hizo especial su participación no fue solo el anuncio, sino la emoción. Salma habló del legado del cine mexicano, de las generaciones que han contado historias poderosas y de cómo esa tradición merece seguir evolucionando.

No es secreto que, a lo largo de su carrera, ha defendido el valor de las historias latinas en Hollywood y más allá. Por eso, verla respaldar una estrategia que apuesta por el crecimiento del sector en su propio país tiene un peso simbólico fuerte.

¿Qué busca esta nueva etapa para el cine nacional?

El objetivo es fortalecer la industria con incentivos que faciliten la producción y hagan de México un lugar más competitivo para filmar. Esto no solo impacta a actores o directores, también beneficia a técnicos, creativos, diseñadores, músicos y a toda la cadena que hace posible una película o serie.

En tiempos donde las plataformas globales dominan el consumo audiovisual, contar con políticas que respalden al cine mexicano puede marcar una diferencia importante. Más producciones significan más empleo y más historias hechas desde nuestra propia mirada.

La presencia de Salma Hayek fue también un recordatorio de que el talento mexicano existe y ha demostrado su fuerza en el mundo. Su apoyo a esta iniciativa reafirma su compromiso con la comunidad cinematográfica nacional y con el futuro del cine en México.

