Suscríbete
Entretenimiento

Salma Hayek levanta la voz por el cine mexicano y respalda iniciativa transformadora

El cine mexicano tiene talento y Salma Hayek lo dejó claro al apoyar una nueva etapa que busca proteger a la industria.

Febrero 15, 2026 • 
Karen Luna
salma hayek pedicure

Salma Hayek levanta la voz por el cine mexicano y respalda iniciativa transformadora

Getty Archivo

Hay días en los que se siente bonito hablar de México y este fue uno de esos, pues Salma Hayek, orgullosamente veracruzana, participó en un anuncio oficial donde se presentó una nueva iniciativa para impulsar y fortalecer el cine mexicano.

También te interesa...
Salma Hayek sexy ¡hasta con canas!
Celebs
Salma Hayek sexy ¡hasta con canas!
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades
Salma Hayek comparte su lado más romántico junto a su esposo
Celebs
Salma Hayek enseña su foto más romántica
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades
salma hayek (2).png
Estilo de vida
Este es el ejercicio que hace Salma Hayek para tener músculos firmes después de los 50
Agosto 30, 2023
 · 
Emma Duarte
¿Qué opina Salma Hakek de la Barbie de Frida Kahlo?
Belleza
5 consejos para mantenerte bella y joven como Salma Hayek
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades

Durante el evento, se dieron a conocer medidas enfocadas en respaldar la producción audiovisual en el país, incluyendo incentivos que buscan atraer más proyectos y generar mejores condiciones para que cineastas, además de los productoras puedan trabajar desde México.

Un orgullo que se siente personal

Lo que hizo especial su participación no fue solo el anuncio, sino la emoción. Salma habló del legado del cine mexicano, de las generaciones que han contado historias poderosas y de cómo esa tradición merece seguir evolucionando.

No es secreto que, a lo largo de su carrera, ha defendido el valor de las historias latinas en Hollywood y más allá. Por eso, verla respaldar una estrategia que apuesta por el crecimiento del sector en su propio país tiene un peso simbólico fuerte.

¿Qué busca esta nueva etapa para el cine nacional?

El objetivo es fortalecer la industria con incentivos que faciliten la producción y hagan de México un lugar más competitivo para filmar. Esto no solo impacta a actores o directores, también beneficia a técnicos, creativos, diseñadores, músicos y a toda la cadena que hace posible una película o serie.

En tiempos donde las plataformas globales dominan el consumo audiovisual, contar con políticas que respalden al cine mexicano puede marcar una diferencia importante. Más producciones significan más empleo y más historias hechas desde nuestra propia mirada.

También puedes leer:
judi-dench-novio-david-millis-2.jpg
Belleza
Judi Dench encontró el amor de nuevo a los 76 años y demostró que no hay edad para segundas oportunidades
Diciembre 03, 2022
 · 
reginaba
Guillermo Maxima Beatriz Holanda premio manzana naranja.jpeg
Moda
Cómo usar lentejuelas de día y brillar con elegancia, según la Reina Máxima de Holanda
Octubre 04, 2023
 · 
Beatriz Velasco

La presencia de Salma Hayek fue también un recordatorio de que el talento mexicano existe y ha demostrado su fuerza en el mundo. Su apoyo a esta iniciativa reafirma su compromiso con la comunidad cinematográfica nacional y con el futuro del cine en México.

Salma Hayek Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Año Nuevo Chino 2026 Predicciones y rituales para conectar con la abundancia según tu signo (1).png
Horóscopos
Año Nuevo Chino 2026: Predicciones y rituales para conectar con la abundancia según tu signo
Febrero 15, 2026
 · 
Lily Carmona
Uñas otoñales de Hailey Bieber
Belleza
¿Qué es el bob texturizado, el nuevo corte de pelo de Hailey Bieber? 5 cortes en tendencia para rejuvenecer sin bisturí
Febrero 15, 2026
 · 
Lily Carmona
Julia Roberts reinventa traje de los 90, con homenaje a Armani, que será el favorito del otoño.png
Belleza
¡Tintes que rejuvenecen después de los 50! Los 5 tonos que iluminan y estilizan el rostro con naturalidad
Febrero 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Andrés Mountbatten-Windsor se niega a declarar en estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein
Realeza
Autor de realeza sobre los ex duques de York: “Sarah es más tóxica que Andrés y él sobreestimó su inteligencia”
Febrero 15, 2026
 · 
Melisa Velázquez