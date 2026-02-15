¿Qué es el bob texturizado, el nuevo corte de pelo de Hailey Bieber? 5 cortes en tendencia para rejuvenecer sin bisturí

Hablar de Hailey Bieber sin duda alguna es sinónimo de tendencia y es que la empresaria sabe cómo hacer que nos obsesionemos con su estilo. Si el año pasado impuso moda en el color de pelo, y algunos años anteriores en el mundo del nail art, este 2026 repetirá la fórmula, pero con los cortes de pelo, apostando por un estilo que todas queremos llevar para vernos más frescas y radiantes.

Recientemente, la fundadora de Rhode compartió a través de su cuenta de Instagram una foto en la que muestra de forma impecable su nuevo corte de pelo: el bob texturizado. Un estilo que deja atrás la rigidez de su versión recta para darle paso a una melena natural y vibrante.

Si estabas pensando en recrear el estilo de Hailey o buscar tu propia inspiración para un cambio de imagen significativo, revisa estos cinco cortes en tendencia para rejuvenecer sin bisturí.

Bob texturizado

Definitivamente, este corte ha ganado relevancia y popularidad gracias a la empresaria, aunque no es la única celebridad que ha apostado por él en días recientes, pues otra que sabe llevarlo a la perfección es Emma Stone.

Este estilo se caracteriza por contar con una longitud a la altura de los hombros y apostar por textura en la zona de las puntas con el objetivo de evitar los cortes completamente simétricos o con exceso de capas. La intención de este degrafilado es agregar movimiento a la melena, pero con un acabado natural que al mismo tiempo ayude a crear un marco sobre el rostro que nos ayude a proyectar mucha frescura.

Bob italiano

Si eres de las que buscan mantenerse en la línea de los estilos minimalistas de Hailey, el bob italiano es la opción perfecta para renovar tu imagen.

Este corte se caracteriza por llevar las puntas con un toque de movimiento. El estilo del corte italiano nos recuerda a las famosas capas de los 90, las cuales generan volumen gracias a estas layers muy sutiles que hacen que el estilo no solo se mueva por sí solo, sino que también aporte sobre nuestra imagen mucha sofisticación y elegancia.

Micro bob

Para las más atrevidas, el microbob se ha convertido en el corte de pelo varguandista que sí o sí debemos probar por lo menos una vez en la vida. Su longitud llega justo por debajo de las orejas, con lo que deja la zona del cuello totalmente despejada, una gran ventaja para aquellas que buscan mejorar su postura de manera visual y alargar la figura de su esternón hasta la cabeza. No te dejes engañar por su longitud corta, pues puede adaptarse a diferentes texturas, luciendo precioso en melenas lacias así como en onduladas.

Corte shag

La estructura de este corte se basa en generar múltiples capas cortas en la parte superior de la cabeza, las cuales se acompañan con un flequillo degrafilado que suele caer a la altura de los ojos o hacia los laterales, generando así movimiento, pero al mismo tiempo creando un marco facial que nos ayuda a rejuvenecer nuestra imagen, al mismo tiempo que aporta un aire de rebeldía sofisticado.

Gracias a su flequillo, es el aliado perfecto para cubrir arrugas presentes en la zona de la frente o cerca de los ojos.

Nape bob

Este corte bob se caracteriza por alcanzar una longitud a la zona de la nuca que, a pesar de ser arriesgado, es un diseño estratégico que nos ayuda a generar un efecto lifting de manera inmediata sobre el rostro.

Este corte suele favorecer a personas con pelo lacio; sin embargo, también puede adaptarse a otros estilos como las ondas. La mejor noticia es que también funciona bien si lleva las puntas ligeramente texturizadas como el bob de Hailey.

Una vez más, Hailey Bieber se posiciona como el referente máximo para apostar por un cambio de imagen favorecedor. Si estabas buscando una opción con la cual sentirte fresca este año, apuesta por el bob texturizado o alguno de estos cortes en tendencia para rejuvenecer sin bisturí al mismo tiempo que resaltas la belleza natural de tus facciones.