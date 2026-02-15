Los planes de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz para convertirse en padres: “Ya quieren adoptar”

Tras el drama protagonizado con sus padres, Brooklyn Beckham ya se encuentra en conversaciones con su esposa Nicola Peltz, para comenzar a formar una familia, y todo indica que seguirán los pasos de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi.

De acuerdo con fuentes cercanas al joven matrimonio, estarían pensando en hacer su debut como padres a través de la adopción, y es posible que ya se encuentren haciendo los trámites para adoptar a un niño.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz quieren adoptar a un niño

De acuerdo con el medio Page Six, Nicola y Brooklyn han tenido “varias conversaciones” sobre cómo criar a un hijo que no es biológicamente suyo.

“Este es un tema en el que Nicola y Brooklyn coinciden firmemente”, añadió el informante. “Ambos quieren un gran número de hijos, y que al menos uno sea adoptado. Nicola y Brooklyn saben que provienen de un lugar de privilegio inimaginable y, por tanto, desean devolver a la vida ofreciendo a un bebé o niño desfavorecido la mejor vida posible”, explicó la fuente.

El medio también asegura que en el contrato prenupcial, Brooklyn dejó muy claro que deseaba tener hijos y formar una familia tan numerosa como en la que creció.

¿Qué piensan David y Victoria Beckham de estar lejos de sus futuros nietos?

A pesar de las acusaciones de Brooklyn contra sus padres, Page Six asegura que David y Victoria estarían profundamente dolidos ante la posibilidad de ver a su nieto crecer lejos de ellos.

“David y Victoria, que son dos personas muy orientadas a la familia y adoran la idea de convertirse en abuelos, ahora se enfrentan a un nuevo desamor porque les dolería profundamente no tener un papel en la vida de un posible nieto”.

Se dice que no tolerarían la idea de ver crecer a su nieto a través de las redes sociales: “La perspectiva de leer sobre un bebé adoptado en Instagram no es una idea para ellos, pero, lamentablemente, es una posibilidad muy real”, añadió la fuente.

