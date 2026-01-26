Salen a la luz los polémicos mensajes de Nicola Peltz a las wedding planners, ¿por qué las demandó su padre?

Fue en abril de 2022 cuando Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se casaron en una ostentosa ceremonia, la boda de la pareja causó sensación, no solo por los lujosos detalles, sino también por los dramas que dieron comienzo a la disputa familiar que sigue causando polémicas en la actualidad.

Aunque uno de los conflictos más sonados fue el vestido de novia que Victoria canceló de último minuto a Nicola, recientemente también se revelaron detalles de la conflictiva relación de la novia con sus weeding planner.

Los polémicos mensajes de Nicola Peltz a sus weeding planner

Nicola y Brooklyn se casaron en la casa de Palm Beach del padre de Nicola, Nelson, el 9 de abril de 2022, y el gran evento contó con tres organizadoras de bodas diferentes trabajando en distintas etapas.

Pocos semanas antes de la boda, Nicola contrató a la empresa de Arianna Grijalba y Nicole Braghin, Plan Design Events; sin embargo, una semana después decidieron romper el contrato por diversas dificultades entre la novia y la empresa.

Un año después, en 2023, el padre de Nicola, Nelson Peltz, interpuso una demanda contra las wedding planners, alegando que su depósito de 159 mil dólares no había sido devuelto, y en medio de la demanda, varios mensajes de texto salieron a la luz.

Los mensajes que salieron a la luz, estaban en un chat donde se encontraban todos los involucrados, incluyendo a Nicola, sus padres, Claudia y Nelson, y las organizadoras. Entre los mensajes revelados están los de la esposa de Brooklyn.

“Estoy cansada de cometer errores en esta lista de RSVP, honestamente” después de que el piloto Lewis Hamilton, que ya había dicho que no podía venir a la boda, siguiera en la lista. “Hablamos con él. No puede venir, así que explica por qué dijiste que confirmó su asistencia”.

La demanda también mencionaba el deseo de Nicola de mantener a la madre de Brooklyn, Victoria, al margen de cualquier error antes del gran día: “Tanto Claudia como Nicola habían insistido en que Victoria Beckham no podía saber de ningún error interno respecto a la planificación en curso de la boda de su hijo, incluidos los errores en la lista de invitados”.

¿Qué conflictos ocurrieron en la boda de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham?

En su publicación del 19 de enero, Brooklyn reveló detalles de algunos de los conflictos que ocurrieron antes y durante su boda con Nicola, que comenzaron con la disputa familiar.

“Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en la última hora, a pesar de lo emocionada que estaba por llevar su diseño, obligándola a buscar urgentemente un vestido nuevo”.

Brooklyn también afirmó que su madre Victoria había “secuestrado” su primer baile de bodas con Nicola, durante el cual supuestamente “bailó de forma muy inapropiada delante de todos”.

