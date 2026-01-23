¿A qué se dedica Brooklyn Beckham? Un repaso por la vida profesional del hijo de Victoria y David Beckham

Brooklyn Beckham es el hijo mayor de Victoria y David Beckham, por lo que ha crecido bajo los reflectores desde su nacimiento; sin embargo, más allá de su famoso apellido, el esposo de Nikola Peltz ha realizado varios intentos por construir una carrera profesional sólida.

Brooklyn, quien se encuentra alejado de sus padres y ha mantenido una fuerte postura de “no reconciliación” con ellos, ha explorado distintos caminos profesionales, moviéndose entre la creatividad, la moda y la gastronomía, siempre con la atención mediática siguiendo cada uno de sus pasos.

Te podrría interesar: Brooklyn Beckham revela toda la información sobre el origen del distanciamiento con sus padres

¿A qué se dedica Brooklyn Beckham?

Brooklyn es uno de los “nepobaby” más famosos, su padre es famoso por su exitosa trayectoria en el mundo del fútbol, al consolidarse como uno de los mejores jugadores del Reino Unido y el mundo.

Por otra parte, su madre, Victoria Beckham, alcanzó la fama como cantante en el famoso grupo Spice Girl, y más tarde se consolidó como empresaria de moda e incluso como modelo.

Sin embargo, la trayectoria profesional de su hijo mayor es menos impresionante, pues hasta el momento ha tenido más fracasos que aciertos, en su intento por construir una carrera propia.

Brooklyn Beckham intentó seguir los pasos de su padre en el fútbol

Brooklyn Beckham creció rodeado del mundo del fútbol e intentó seguir los pasos de su padre al formarse en academias juveniles de importantes clubes como LA Galaxy, Arsenal y PSG; sin embargo, pese a las oportunidades que tuvo, no logró el nivel competitivo necesario para convertirse en futbolista profesional como David, y a los 16 años se dio por vencido.

Brooklyn Beckham intentó seguir los pasos de David en el fútbol Nigel French - EMPICS/PA Images via Getty Images

La carrera criticada como fotógrafo de Booklyn Beckham

A los 16 años, Brooklyn Beckham debutó como fotógrafo al ser contratado por Burberry para una campaña de fragancias, una decisión que generó críticas y acusaciones de nepotismo por parte de fotógrafos profesionales, quienes cuestionaron la elección de una celebridad sin experiencia frente a talentos con trayectoria.

En 2017 publicó el libro What I See, una obra fotográfica que fue duramente criticada por su falta de técnica, composiciones básicas y una narrativa visual poco sólida. Ese mismo año se inscribió a la prestigiosa Parsons School of Design en Nueva York para mejorar su técnica; sin embargo, abandonó los estudios meses después, argumentando que extrañaba a su familia.

Brooklyn en la promoción de su libro ‘What I See’ Vivien Killilea

La carrera gastronómica de Brooklyn Beckham

Durante la pandemia, Brooklyn Beckham incursionó en la gastronomía al presentarse como chef en redes y una serie digital, pero fue criticado por su falta de formación y porque sus contenidos estaban respaldados por grandes equipos profesionales, lo que generó cuestionamientos sobre la autenticidad de su faceta culinaria.

Cloud 23: la marca de salsas picantes de brooklyn Beckham

Su proyecto más reciente es Cloud23, una línea de salsas picantes lanzada en Estados Unidos, que ha sido cuestionada por carecer de una historia personal, tradición culinaria o experiencia empresarial que la respalde.

Mientras Brooklyn Beckham busca construir una identidad propia al margen de la fama de sus padres, abundan las voces que sostienen que, sin el peso de su apellido, difícilmente habría accedido a las oportunidades que ha tenido, poniendo en duda su talento y mérito personal.

