Margot Robbie reinventa el corte bob francés en Paris Fashion Week

Si hay algo que siempre sucede durante la Paris Fashion Week, además de los desfiles espectaculares, es que aparecen nuevas tendencias de belleza que luego vemos por todas partes. Esta vez quien se robó todas las miradas fue Margot Robbie, que sorprendió al debutar un nuevo corte bob con flequillo durante el desfile de Chanel.

La actriz australiana, conocida por sus icónicos looks en alfombras rojas, dejó atrás su larga melena rubia para apostar por un estilo mucho más parisino: un bob moderno con textura y flequillo ligero, perfecto para quienes buscan un look elegante pero sin esfuerzo.

El bob francés que conquistó Paris Fashion Week

La transformación ocurrió durante el desfile otoño-invierno 2026 de Chanel en París, donde Robbie apareció sentada en primera fila con un bob ligeramente ondulado acompañado de flequillo desfilado.

Este estilo, que llega aproximadamente a la altura de la mandíbula o los hombros, es conocido como “lob” o long bob, una versión más relajada del bob clásico. Su encanto está en que se ve natural, con movimiento y un acabado que parece casi improvisado, muy al estilo de las famosas French girls.

El corte también marca un cambio importante respecto a los looks que Robbie llevaba recientemente, cuando lucía una melena larga y ondulada durante la promoción de su película “Wuthering Heights”.

Por qué este corte podría ser el más pedido de 2026

Los editores de belleza ya lo están diciendo: el bob vuelve a dominar las tendencias. Y cuando una estrella como Margot Robbie lo adopta, es casi seguro que veremos este corte en salones de belleza durante todo el año.

Su versión tiene varias claves que lo hacen tan atractivo:

Longitud versátil : queda entre la mandíbula y los hombros, lo que facilita el peinado.

: queda entre la mandíbula y los hombros, lo que facilita el peinado. Flequillo ligero y “desordenado” que aporta un aire juvenil.

que aporta un aire juvenil. Textura natural con ondas suaves, ideal para un look relajado.

Además, este tipo de bob encaja perfectamente con la tendencia actual de estilos más naturales y fáciles de mantener, algo que muchas personas buscan hoy en día.

Un look parisino que redefine el estilo effortless

El resultado es un look que parece simple, pero que tiene muchísimo estilo, el bob que llevó Robbie mezcla elegancia clásica con un toque moderno, algo muy característico del estilo parisino.

No es la primera vez que la actriz cambia de imagen (de hecho, es conocida por transformarse según sus proyectos), pero esta vez su corte tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los peinados más inspiradores de 2026.

