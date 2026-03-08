Suscríbete
¿Por qué Kate Middleton suele vestir color rojo? Esto dice una experta en colorimetría

Si alguna vez has visto fotos de Kate Middleton en eventos oficiales, seguramente notaste que muchas veces apuesta por el rojo y aquí te decimos la razón.

Marzo 08, 2026 • 
Karen Luna
Kate Middleton

Si hay algo que la princesa de Gales domina a la perfección es comunicar sin decir una sola palabra. A través de sus looks, Kate Middleton suele enviar mensajes sutiles que expertos en moda y colorimetría analizan con lupa. Uno de los detalles que más ha llamado la atención en los últimos años es su frecuente elección del color rojo en eventos importantes.

Desde abrigos elegantes hasta vestidos de gala, este tono aparece una y otra vez en su guardarropa, pero no se trata solo de una preferencia, pues el rojo tiene un significado estratégico dentro del lenguaje de la moda real.

El rojo es un color que capta todas las miradas

Según especialistas en colorimetría, el rojo es uno de los tonos más poderosos del espectro visual. La psicóloga del color Tash Bradley ha explicado que es el color que el ojo humano detecta primero, por lo que automáticamente atrae la atención.

Esto tiene mucho sentido dentro del protocolo real, cuando un miembro de la realeza asiste a actos públicos rodeado de multitudes, usar colores llamativos ayuda a que la gente pueda verlo fácilmente. De hecho, esta estrategia también era utilizada por Isabel II, quien solía elegir tonos vibrantes para ser visible entre la multitud.

En el caso de Kate, un abrigo rojo o un vestido carmesí funciona como una señal clara para que todas las miradas se dirigen hacia ella.

Un símbolo de confianza, poder y liderazgo

Pero el significado del rojo va más allá de lo visual, pues los expertos en moda real explican que este color también transmite confianza, valentía y determinación, cualidades que muchas figuras públicas buscan proyectar.

La comentarista de estilo Marina Thomas ha señalado que Kate suele usar rojo en eventos de gran relevancia o compromisos diplomáticos, precisamente porque el tono simboliza fuerza y voluntad. Además, el rojo tiene una larga historia simbólica, en civilizaciones antiguas como la romana o la espartana se utilizaba en contextos relacionados con coraje, lo que reforzó su asociación con el poder.

Con el paso del tiempo, el rojo se ha convertido en uno de los tonos más icónicos del estilo de Kate Middleton,además de transmitir seguridad y elegancia, también le permite destacar sin romper con la sofisticación que caracteriza a la realeza.

