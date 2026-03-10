Suscríbete
Realeza

Captan a Kate Middleton con tierno gesto hacia el príncipe William: FOTO

En medio de uno de los eventos más importantes del calendario real, Kate Middleton y el príncipe William protagonizaron un momento sencillo que terminó llamando mucho la atención.

Marzo 10, 2026 • 
Karen Luna
william y kate middleton

(Getty Images)

Hay momentos en los eventos reales que, aunque duran apenas unos segundos, terminan diciendo mucho más que cualquier discurso. Eso fue justo lo que pasó con Kate Middleton y el príncipe William durante su reciente aparición en la Abadía de Westminster por el Commonwealth Day, donde una fotografía captó un gesto sencillo, pero muy significativo entre la pareja.

Mientras caminaban juntos durante la ceremonia, Kate tomó suavemente a William por la cintura, un detalle espontáneo que rápidamente llamó la atención de quienes seguían el evento. No fue algo exagerado ni planeado; al contrario, se sintió como uno de esos gestos naturales que surgen cuando una pareja se siente cómoda y cercana.

El gesto de Kate Middleton que las cámaras no dejaron pasar

El Commonwealth Day es uno de los compromisos más importantes en el calendario de la familia real británica. Cada año, miembros de la realeza asisten a un servicio especial en la histórica Abadía de Westminster, un lugar que además tiene un significado muy especial para William y Kate, ya que ahí celebraron su boda en 2011.

Durante la llegada al evento, los príncipes de Gales caminaron juntos saludando a los asistentes y conversando brevemente. Fue en ese momento cuando Kate, de manera muy natural, colocó su brazo alrededor de la cintura de William mientras avanzaban.

The Royal Family Attend The 2026 Commonwealth Day Service

Kate tomó suavemente a William por la cintura, un detalle espontáneo que rápidamente llamó la atención de quienes seguían el evento.

WPA Pool/Getty Images

Un momento que muestra el lado más cercano de la pareja

Desde que comenzaron su historia, Kate Middleton y el príncipe William han proyectado una relación bastante sólida. Se conocieron cuando eran estudiantes en la Universidad de St. Andrews y, desde entonces, su historia ha sido seguida muy de cerca por el público.

A lo largo de los años han aprendido a manejar la atención mediática sin perder cierta naturalidad, y quizás por eso estos pequeños gestos terminan siendo tan comentados.

A veces, en medio de la formalidad de la realeza, los momentos más simples son los que más conectan con la gente. Porque recuerdan que, detrás de los títulos y los protocolos, también hay una pareja que comparte cariño y cercanía.

kate middleton principe william
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
