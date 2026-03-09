De Ester Expósito a Inés Rau: quiénes han sido las novias de Kylian Mbappé

Hablar de la vida amorosa de Kylian Mbappé es casi tan interesante para los fans como verlo jugar en la cancha. El delantero francés, considerado uno de los futbolistas más importantes de su generación, siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pero eso no ha impedido que surjan rumores, fotografías y especulaciones sobre las mujeres que han sido vinculadas con él.

Entre modelos, actrices e influencers, algunos nombres han acaparado titulares en los últimos años. Desde romances captados por paparazzi hasta simples rumores que explotaron en redes, este es un repaso por las mujeres que han sido relacionadas con el futbolista.

El supuesto romance con Ester Expósito

En los últimos días, la actriz española Ester Expósito se convirtió en el nombre más comentado alrededor de Mbappé.

Todo comenzó cuando varios medios reportaron que ambos habrían sido vistos juntos en Madrid y París, lo que desató rumores de un posible romance. Testigos aseguraron que cenaron en un restaurante parisino y que se mostraron cercanos durante la velada.

Incluso circularon imágenes de los dos saliendo del mismo hotel, lo que alimentó todavía más las especulaciones entre fans y medios de entretenimiento.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, por lo que todo sigue en el terreno de los rumores.

Inés Rau, el vínculo que dio la vuelta al mundo

Otra de las historias más comentadas fue la que vinculó al futbolista con la modelo francesa Ines Rau.

Las especulaciones surgieron en 2022 cuando ambos fueron fotografiados juntos durante el Festival de Cannes, disfrutando de un día en un yate y pasando tiempo juntos en la playa.

Las imágenes se viralizaron rápidamente porque Rau es una figura importante en el mundo de la moda: en 2017 hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero en protagonizar la portada de Playboy.

Aunque las fotos alimentaron los rumores de un romance, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos.

Romance con Alicia Aylies

A lo largo de su carrera, Mbappé también ha sido relacionado con otras figuras del mundo del espectáculo y el modelaje.

Una de ellas es Alicia Aylies, quien fue Miss Francia 2017, pues en su momento se dijo que ambos tuvieron una relación durante los primeros años de la carrera del futbolista, especialmente cuando ella fue vista apoyándolo en partidos del Mundial de 2018.

Si algo nos quedado claro con el paso del tiempo es que Mbappé prefiere mantener su vida sentimental lejos del foco mediático.

