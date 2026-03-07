5 uñas en tendencia 2026 inspiradas en el desfile de Jonathan Anderson para Dior en Paris Fashion Week.

Si algo nos deja siempre Paris Fashion Week es inspiración infinita, no solo en ropa, también en maquillaje, peinados… y sí, en uñas. El reciente desfile de Jonathan Anderson para Dior nos recordó que la moda puede ser romántica, natural y moderna al mismo tiempo.

Su colección apostó por texturas suaves, siluetas ligeras y muchos detalles florales, con una paleta que incluyó grises delicados, blancos cremosos, lila, verde y rosa peonía. Paris Fashion Week fue el escenario perfecto para esta propuesta elegante e inspirada en la naturaleza.

Aunque las prendas fueron las protagonistas, muchas de esas ideas pueden trasladarse fácilmente al manicure. Aquí van 5 diseños de uñas tendencia 2026 inspirados en la pasarela de Dior.

1. Uñas florales delicadas

La colección tuvo una fuerte inspiración vegetal y floral, algo que incluso se reflejó en el escenario del desfile, además de los detalles de las prendas. Por eso, uno de los diseños más bonitos para 2026 serán uñas con flores minimalistas, no hablamos de diseños recargados, sino de pequeños pétalos pintados a mano sobre bases nude o rosadas.

2. Manicure lila suave

El lila apareció dentro de la paleta cromática del desfile, junto con tonos suaves y emocionales. Trasladado a las uñas, este color se convierte en un manicure perfecto para 2026 con esa vibra femenina, delicada y diferente al clásico rosa. ¡Funciona tanto en acabado brillante como en efecto lechoso!

3. Uñas nude con detalles románticos

Las colecciones de Anderson para Dior apuestan por una estética ligera, femenina y muy refinada, con telas fluidas o bordados delicados.

En las uñas, esto se puede traducir en bases nude o rosadas con pequeños detalles:

líneas finas

micro perlas

mini cristales

4. Verde suave inspirado en la naturaleza

La inspiración natural fue uno de los conceptos clave del desfile, con referencias a flores y jardines. Por eso, los verdes suaves o verde salvia serán una tendencia fuerte en uñas durante 2026. Es un color elegante que además combina muy bien con estilos minimalistas.

5. Uñas blancas cremosas

Entre los colores destacados de la colección también estuvieron los blancos cremosos, que aportan una sensación de pureza. En manicure, este tono funciona perfecto para quienes aman las uñas limpias y elegantes, se puede llevar solo o con un toque moderno como una francesa difuminada o líneas plateadas.

Algo que me encanta de las tendencias que salen de Paris Fashion Week es que muchas veces parecen muy sofisticadas… pero en realidad se pueden adaptar fácilmente al día a día. Las ideas de Jonathan Anderson para Dior nos recuerdan que la elegancia puede ser suave, natural y hasta un poco romántica.

