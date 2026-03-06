Las uñas francesas de la princesa Diana vuelven y serán moda en primavera 2026

Si hay algo que la moda nos ha enseñado es que todo vuelve, especialmente cuando hablamos de estilos clásicos y sí, uno de los detalles de belleza más elegantes que popularizó la inolvidable Diana, Princess of Wales está listo para regresar con fuerza: las uñas francesas. Este manicure minimalista, delicado y sofisticado promete convertirse en una de las grandes tendencias de primavera 2026.

Lo curioso es que este estilo nunca desapareció del todo, pero ahora vuelve con una vibra renovada, muy alineada con la estética natural y elegante que domina la belleza actual.

El manicure favorito de Lady Di

Durante los años 90, Diana de Gales se convirtió en un ícono absoluto de estilo. Sus vestidos, peinados y maquillaje eran observados en todo el mundo, y sus manos siempre lucían impecables. Entre sus elecciones más recurrentes estaba la manicura francesa clásica, un diseño que combina una base rosada o nude con una punta blanca muy limpia.

Este estilo tiene la ventaja de que es elegante sin ser exagerado, pues da la apariencia de uñas naturales, pulidas y muy cuidadas, por lo que funciona igual de bien para eventos formales que para el día a día. ¡No es casualidad que Diana la eligiera con frecuencia!

Si hay un manicure que nunca pasa de moda, es el que popularizó Lady Di en los años 90. Getty Images

Por qué las uñas francesas regresan en 2026

El regreso de este manicure está muy ligado a la tendencia actual de belleza natural y minimalista. Después de años dominados por uñas largas, acrílicas y diseños llamativos, muchas personas están volviendo a estilos más simples.

Las llamadas “uñas princesa”, inspiradas justamente en la manicura de Diana, destacan por ser cortas, delicadas y en tonos neutros como rosa empolvado, beige o blanco lechoso.

Además, las nuevas versiones del manicure francés permiten jugar con pequeños detalles sin perder su esencia, algunas variantes que veremos mucho en primavera 2026 incluyen:

Puntas blancas ultra finas para un look más moderno.

para un look más moderno. Base rosa translúcida con acabado brillante.

con acabado brillante. French manicure con tonos pastel en lugar del clásico blanco.

en lugar del clásico blanco. Diseños minimalistas como puntos o líneas delicadas.

El secreto de elegancia que nunca falla

Quizá lo más interesante del manicure francés es que no depende de modas pasajeras, sino que es un estilo que ha sobrevivido décadas porque funciona con todo, por eso, cuando pensamos en tendencias que realmente vale la pena adoptar, son una apuesta segura.

