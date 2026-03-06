Suscríbete
Realeza

Las uñas francesas de la princesa Diana vuelven y serán moda en primavera 2026

Si hay un manicure que nunca pasa de moda, es el que popularizó Lady Di en los años 90.

Marzo 06, 2026 • 
Karen Luna
Los perfumes favoritos de la princesa D

Las uñas francesas de la princesa Diana vuelven y serán moda en primavera 2026

Getty Images

Si hay algo que la moda nos ha enseñado es que todo vuelve, especialmente cuando hablamos de estilos clásicos y sí, uno de los detalles de belleza más elegantes que popularizó la inolvidable Diana, Princess of Wales está listo para regresar con fuerza: las uñas francesas. Este manicure minimalista, delicado y sofisticado promete convertirse en una de las grandes tendencias de primavera 2026.

Lo curioso es que este estilo nunca desapareció del todo, pero ahora vuelve con una vibra renovada, muy alineada con la estética natural y elegante que domina la belleza actual.

También puedes leer:
uñas
Belleza
¿Tienes las uñas cortas? Estos 5 diseños discretos y elegantes están en tendencia
Junio 07, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas blancas
Belleza
Uñas de coco: 8 diseños que realzan la elegancia del blanco
Junio 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez

El manicure favorito de Lady Di

Durante los años 90, Diana de Gales se convirtió en un ícono absoluto de estilo. Sus vestidos, peinados y maquillaje eran observados en todo el mundo, y sus manos siempre lucían impecables. Entre sus elecciones más recurrentes estaba la manicura francesa clásica, un diseño que combina una base rosada o nude con una punta blanca muy limpia.

Este estilo tiene la ventaja de que es elegante sin ser exagerado, pues da la apariencia de uñas naturales, pulidas y muy cuidadas, por lo que funciona igual de bien para eventos formales que para el día a día. ¡No es casualidad que Diana la eligiera con frecuencia!

Diana Christie's

Si hay un manicure que nunca pasa de moda, es el que popularizó Lady Di en los años 90.

Getty Images

Por qué las uñas francesas regresan en 2026

El regreso de este manicure está muy ligado a la tendencia actual de belleza natural y minimalista. Después de años dominados por uñas largas, acrílicas y diseños llamativos, muchas personas están volviendo a estilos más simples.

Las llamadas “uñas princesa”, inspiradas justamente en la manicura de Diana, destacan por ser cortas, delicadas y en tonos neutros como rosa empolvado, beige o blanco lechoso.

Además, las nuevas versiones del manicure francés permiten jugar con pequeños detalles sin perder su esencia, algunas variantes que veremos mucho en primavera 2026 incluyen:

  • Puntas blancas ultra finas para un look más moderno.
  • Base rosa translúcida con acabado brillante.
  • French manicure con tonos pastel en lugar del clásico blanco.
  • Diseños minimalistas como puntos o líneas delicadas.
También podría interesarte...
Las veces que la princesa Diana fue portada de VANIDADES
Realeza
Las veces que la princesa Diana fue portada de VANIDADES
Junio 13, 2018
 · 
Vanidades
Princesa Diana
Realeza
¿Por qué la princesa Diana no usaba Chanel?
Julio 30, 2018
 · 
Marcos Alberto Milo Valadez

El secreto de elegancia que nunca falla

Quizá lo más interesante del manicure francés es que no depende de modas pasajeras, sino que es un estilo que ha sobrevivido décadas porque funciona con todo, por eso, cuando pensamos en tendencias que realmente vale la pena adoptar, son una apuesta segura.

princesa Diana uñas francesas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Eugenia de York.jpg
Realeza
La razón por la que el príncipe Andrés exigió una gran boda para la princesa Eugenia después de la Harry
Marzo 06, 2026
 · 
Karen Luna
2.jpg
Entretenimiento
Bryan Adams: 10 datos poco conocidos del intérprete de “Summer of ’69”
Marzo 05, 2026
 · 
Karen Luna
Captura de pantalla 2025-07-25 a la(s) 1.37.18 p.m..png
Belleza
Uñas francesas 2026: 5 maneras de usar este nail art para verte elegante y con clase esta primavera
Marzo 05, 2026
 · 
Karen Luna
Paramount+ "Landman" Season 2 UK Premiere In London's Leicester Square
Belleza
Tintes para marzo 2026: 4 colores de pelo que te ayudarán a verte 20 años más joven
Marzo 04, 2026
 · 
Karen Luna