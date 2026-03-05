Suscríbete
Kate Middleton sorprende con collar de rosas naturales y perlas durante su visita a Leicester

La princesa de Gales sorprendió al lucir un collar hecho con rosas naturales y perlas, un detalle que rápidamente se volvió uno de los momentos favoritos.

Marzo 05, 2026 • 
Karen Luna
The Princess of Wales Visits Leicester

Kate Middleton sorprende con collar de rosas naturales y perlas durante su visita a Leicester.

Getty Images

Kate Middleton volvió a demostrar que su estilo no solo se trata de elegancia, sino también de pequeños gestos que conectan con la gente. Durante una reciente visita a Leicester, la princesa de Gales sorprendió con un un collar hecho con rosas naturales y perlas que recibió como regalo al llegar al evento.

El momento no tardó en llamar la atención y es que más allá de su look (siempre impecable), lo que realmente conquistó fue la forma tan natural en la que Kate decidió llevar el collar floral mientras convivía con la comunidad local.

El collar de rosas naturales que hizo especial la visita

Durante su recorrido por Leicester, Kate Middleton participó en un acto organizado para celebrar y visibilizar la cultura del sur de Asia en la ciudad. Leicester es conocida por tener una de las comunidades del sur de Asia más importantes del Reino Unido, por lo que el evento buscaba reconocer su historia, tradiciones y aportes culturales.

Al llegar, miembros de la comunidad la recibieron con una guirnalda ceremonial formada por rosas rojas y perlas, un gesto muy común en muchas culturas del sur de Asia para honrar a invitados especiales. De acuerdo con reportes de prensa, este tipo de collares florales suelen entregarse como símbolo de respeto y bienvenida.

Lo bonito del momento fue que Kate no se limitó a recibir el regalo para la foto. En cambio, decidió colocarse el collar y continuar parte del recorrido con él, algo que muchos interpretaron como una forma sencilla, pero significativa, de agradecer el gesto.

Un look blanco elegante que dejó brillar el detalle floral

Para esta visita, la princesa apostó por un look completamente blanco, una de esas elecciones clásicas que rara vez fallan. El conjunto incluía un vestido midi con falda plisada y un abrigo del mismo tono, una combinación elegante pero muy accesible dentro de su estilo habitual.

Para equilibrar el look, añadió accesorios en tono chocolate, como tacones y bolso, lo que aportó contraste sin restarle protagonismo al conjunto. Sin embargo, el verdadero protagonista terminó siendo el collar de rosas naturales, que resaltaba aún más gracias a la sencillez del atuendo.

Aunque hubo muchos momentos especiales, el gesto de aceptar y lucir el collar floral terminó siendo uno de los más comentados del día. A veces, los detalles más simples (como una flor o una sonrisa) son los que hacen que una visita se sienta realmente cercana.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
