¿Quiénes han sido los novios de Emma Watson? De Gonzalo Hevia Baillères a Brandon Green, los amores de la actriz

Emma Watson siempre ha llevado su vida amorosa con una discreción casi admirable, aunque creció frente a millones de personas en la pantalla, ha sabido guardar su corazón en un espacio mucho más íntimo. Aun así, con el paso de los años han salido a la luz algunos nombres que han formado parte de su historia sentimental, desde romances juveniles hasta relaciones con figuras internacionales que inevitablemente llamaron la atención.

Gonzalo Hevia Baillères: el nombre que más suena ahora

En los últimos meses, uno de los nombres que más titulares ha generado es el de Gonzalo Hevia Baillères, empresario mexicano con quien ha sido vinculada desde finales de 2025. Sin confirmaciones oficiales, ambos han sido vistos juntos en destinos como Courchevel, en los Alpes franceses, Punta Mita en México y distintos puntos de la Ciudad de México.

Brandon Green: una relación más visible

Antes de que surgieran estos rumores, Emma Watson mantuvo una relación con Brandon Green, hijo del empresario británico Sir Philip Green. Este fue uno de los romances más visibles de la actriz en los últimos años, entre 2021 y 2022 fueron fotografiados en varias ocasiones, tanto en Londres como en escapadas a Venecia, mostrando una faceta más relajada y enamorada de Emma.

La relación habría terminado alrededor de 2023, como es habitual en ella, no hubo grandes declaraciones ni explicaciones públicas sobre la ruptura. Simplemente, el vínculo dejó de aparecer en los reflectores.

Emma Watson creció frente a nuestros ojos, pero su vida amorosa siempre ha sido un misterio bien guardado. Getty Images

Los romances que marcaron otras etapas

Mucho antes de estos nombres, Emma ya había vivido otras historias que acompañaron distintas etapas de su vida:

Jay Barrymore (2008) , uno de sus primeros romances conocidos cuando aún estaba consolidando su carrera.

, uno de sus primeros romances conocidos cuando aún estaba consolidando su carrera. George Craig (2010) , cantante con quien compartió un breve romance durante el verano europeo.

, cantante con quien compartió un breve romance durante el verano europeo. Will Adamowicz (2011–2013) , una relación más larga durante su etapa universitaria.

, una relación más larga durante su etapa universitaria. Matthew Janney (2013–2014) , jugador de rugby con quien tuvo una relación bastante comentada.

, jugador de rugby con quien tuvo una relación bastante comentada. Leo Robinton (2019–2021) , empresario con quien mantuvo un noviazgo serio antes de Brandon Green.

, empresario con quien mantuvo un noviazgo serio antes de Brandon Green. Kieran Brown (2023–2024), compañero de estudios en Oxford con quien fue vista en una etapa más reciente.

Al final, Emma Watson siempre ha sido muy discreta, sus relaciones han ido desde figuras del entretenimiento hasta empresarios y académicos, pero siempre bajo su propio ritmo, sin convertir su vida privada en espectáculo.

