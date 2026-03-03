Carlos III no tiene planes de ver a Andrés y la tensión aumenta en Buckingham

La relación entre Carlos III y su hermano, el Prince Andrew, Duke of York, vuelve a estar bajo la lupa. De acuerdo con reportes recientes en la prensa británica, el monarca no tendría planes de reunirse con Andrés, una decisión que refuerza la distancia que ya se percibía dentro de la familia real.

Desde hace tiempo, la situación del duque de York ha sido delicada, tras su polémica entrevista en 2019 y las controversias legales que lo rodearon (incluido el acuerdo civil en Estados Unidos relacionado con el caso de Jeffrey Epstein) Andrés perdió sus funciones oficiales y su presencia pública quedó severamente limitada. Desde entonces, su rol dentro de la monarquía ha cambiado radicalmente.

Una postura firme para proteger la institución

Según los reportes, Carlos III estaría priorizando la estabilidad y reputación de la Corona por encima de cualquier acercamiento personal. No se trata solo de una decisión familiar, sino institucional. Desde que asumió el trono tras la muerte de Elizabeth II, el actual rey ha dejado claro que busca una monarquía más reducida y enfocada en el deber público.

En ese contexto, mantener distancia del príncipe Andrés se interpreta como una señal de coherencia con esa visión. El duque ya no forma parte de la agenda oficial ni representa a la Casa Real en actos públicos. Aunque sigue siendo miembro de la familia, su papel dentro del esquema institucional es prácticamente inexistente.

El rey Carlos III se aleja de su hermano Andrés Getty Images

Tensión en Buckingham y una relación enfriada

La falta de planes para un encuentro entre ambos hermanos no hace más que alimentar la narrativa de una relación fría. Si bien no hay declaraciones públicas directas de Carlos III criticando a Andrés, las acciones (o en este caso, la ausencia de ellas) hablan por sí solas.

En Buckingham Palace, la prioridad parece ser evitar cualquier situación que reactive controversias pasadas. Aunque en privado puedan existir dinámicas familiares distintas, públicamente la línea es clara, ya que el rey está marcando límites.

Lo que queda claro es que la monarquía británica sigue navegando aguas complejas. La distancia entre Carlos III y el príncipe Andrés no solo refleja un vínculo familiar tensionado, sino también una estrategia para proteger la imagen de la institución en tiempos donde cada movimiento es observado con lupa.

