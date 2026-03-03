Cuándo cortarte el pelo en marzo 2026: cortes según la luna para recibir la primavera con energía

Si eres de las que siente que un cambio de look puede mejorarlo todo, marzo es ese momento perfecto. No solo porque marca el inicio de la primavera, sino porque muchas personas siguen el calendario lunar para cortarse el pelo y potenciar crecimiento, fuerza o incluso renovación energética. Sí, suena místico… pero también es una tradición que lleva siglos viva.

Marzo 2026 llega con varias fases lunares clave, y si quieres alinear tu cambio de look con la energía de la temporada, aquí te cuento cómo elegir la mejor fecha según la luna.

Cortes de pelo según la luna en marzo de 2026: qué días elegir

De acuerdo con el calendario astronómico previsto para 2026, marzo tendrá las cuatro fases principales de la luna: cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y luna nueva. Cada una se asocia tradicionalmente con un efecto distinto en el pelo.

Cuarto creciente

Si tu meta es que el pelo crezca más rápido y con fuerza, los días cercanos al cuarto creciente suelen ser los más recomendados. Esta fase simboliza expansión o crecimiento, por eso muchas personas la eligen para despuntar puntas y estimular volumen.

Luna llena

La luna llena es la favorita de quienes buscan más brillo y abundancia capilar. Cortar el pelo en esta fase, ayuda a que crezca más fuerte y con mayor densidad. Además, energéticamente se asocia con plenitud.

Muchas personas siguen el calendario lunar para cortarse el pelo. Getty Images

Cuarto menguante

¿Prefieres que el corte dure más tiempo y que el pelo crezca más lento? Entonces el cuarto menguante sería tu aliado, muchas personas optan por esta fase para mantener estilos cortos por más semanas.

Luna nueva

La luna nueva suele relacionarse con introspección y nuevos comienzos, aunque no es la fase más popular para cortar el cabello si buscas crecimiento rápido, sí es elegida por quienes quieren simbolizar un cambio radical o cerrar ciclos.

Cortar el pelo en marzo 2026 para recibir la primavera con buena energía

Más allá de lo místico, elegir una fecha consciente para tu corte puede convertirse en un pequeño ritual personal. La primavera representa florecer, soltar lo viejo y empezar ligero. Así que, si decides seguir las fases lunares en marzo 2026 para cortarte el pelo, hazlo con intención.

Al final, lo más importante no es solo la luna, sino cómo te sientes tú con ese cambio, porque sí, a veces un corte estratégico es justo lo que necesitamos para empezar la temporada con toda la energía renovada.

