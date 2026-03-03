La mamá de Zendaya responde a Law Roach tras asegurar que la actriz se casó con Tom Holland

Si estás al día con las noticias de Hollywood, seguramente viste que el estilista de Zendaya encendió las alarmas sobre una posible boda secreta con Tom Holland. Ahora, la mamá de la actriz, Claire Stoermer, reaccionó públicamente… aunque de la manera más Zendaya-friendly posible.

Un emoji que dice más que mil palabras

Todo comenzó en la alfombra roja de los Actor Awards 2026, cuando Law Roach, el estilista con quien Zendaya ha trabajado por años, comentó ante los medios que la boda entre la estrella de Euphoria y Tom Holland “ya había pasado” y que “te la perdiste”.

La frase fue captada por varios medios y rápidamente se volvió viral, algunos lo interpretaron como una confirmación seria, mientras que otros lo tomaron con humor, considerando el tono relajado y bromista en el que Roach habló.

En medio de este revuelo, Claire Stoermer repostó el clip de esa entrevista en sus Instagram Stories, pero lo hizo con algo muy simple: un emoji de risa.

Ese gesto (aunque mínimo) fue suficiente para que fans y medios alrededor del mundo empezaran a preguntarse si estaba desmintiendo, confirmando o simplemente jugando con la idea y como era de esperar, no hubo palabras oficiales de su parte más allá del emoji.

Mientras tanto, ni Zendaya ni Tom Holland han emitido declaraciones confirmando que ya están casados, y sus representantes tampoco han aclarado nada al respecto.

Desde que comenzaron su relación en 2021 (después de conocerse en el set de Spider-Man: Homecoming en 2016) Zendaya y Tom han sido muy cuidadosos con su vida privada. El rumor de una boda sorprende, en parte, porque los dos han demostrado preferir mantener detalles íntimos lejos de los reflectores.

Por ahora, lo único confirmado es que la mamá de Zendaya se divirtió con la afirmación de Law Roach… y dejó a todos los fans con ganas de una declaración oficial de parte de la propia pareja.

