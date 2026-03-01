Revelan la triste razón por la que el príncipe William no piensa perdonar al príncipe Harry

El distanciamiento entre el príncipe William y el príncipe Harry comenzó cuando el duque de Sussex renunció a sus responsabilidades reales para mudarse con su esposa, Meghan Markle a Montecito, California.

Sin embargo, la brecha se hizo aún más profunda cuando los duques de Sussex ofrecieron una polémica entrevista a Oprah Winfrey, y más tarde aún cuando Harry publicó su libro de memoria ‘Spare’, compartiendo detalles polémicos de su vida en la Familia Real.

Te podría interesar: Así fue el incómodo momento que protagonizó el príncipe Harry cuando le preguntaron sobre Andrés Mountbatten-Windsor

El príncipe William no piensa perdonar su hermano, el príncipe Harry

Paul Burrell, autor del libro biográfico ‘The Royal Insider’, asegura que William se ha alejado de Harry mucho más de lo que se cree, y que un posible reconciliación entre los hermanos podría nunca ocurrir.

“Creo que William se ha distanciado de Harry mucho más de lo que la gente piensa”, dijo Burrell a Fox News Digital. “Porque el camino de William es muy diferente al de Harry. A medida que se acerca cada vez más al trono, que será en unos años, debe permanecer aislado. Tiene que estar en un mundo muy unido y protegido”.

William está convencido de que su deber como futuro rey, es proteger a la monarquía, y Harry se ha convertido en una persona en la que ya no puede confiar.

“No puede dejar que las cosas se filtren”, dijo Burrell. “No quiere vivir en un mundo con un colador que gotea. No quiere vivir en un mundo que no puede ser controlado porque, para ser monarca, tienes que controlar el entorno. Tienes que cuidar de la corona”.

El príncipe William no piensa perdonar su hermano, el príncipe Harry (Getty Images)

El príncipe William ya no confía en el príncipe Harry

Burrell afirma que William prioriza proteger a su familia de filtraciones, dejando poco espacio para la reconciliación y profundizando la distancia con Harry.

“Esos mil años de historia real deben ser protegidos, y eso estará en manos de William”, dijo Burrell. “No puede permitirse que se rompa mientras él lo controla. Así que William es muy consciente y su mundo está muy, muy protegido. Su pequeña burbuja de sí mismo, su esposa Kate y los niños están aislados de alguna manera. Pero tiene que hacerlo para mantenerlo a salvo”.

De acuerdo con el autor, Harry conocía las reglas y no las respetó, y ahora ya es tarde para querer enmendarse con su hermano, pues la confianza se ha roto.

