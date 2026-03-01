Suscríbete
Los 5 cortes de pelo para un look fresco y rejuvenecedor en primavera 2026

La primavera 2026 llega con una brisa de libertad y frescura, celebrando las texturas naturales y ese espíritu desenfadado que solo estos cortes saben transmitir.

Marzo 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo en capas y con flequillo que estilizan y rejuvenecen este 2026

Cortes de pelo para un look fresco y rejuvenecedor que arrasarán esta primavera

Getty Images

La primavera 2026 se llena de frescura con cortes de pelo que combinan ligereza, movimiento y un efecto rejuvenecedor instantáneo, logrando un look natural y sofisticado que combina con la calidez de la estación.

Estas tendencias se caracterizan por las capas suaves, flequillos largos, ondas sueltas y volumen natural, que dan textura y movimiento para un look desenfadado, lleno de personalidad y elegancia contemporánea.

Cortes de pelo para un look fresco y rejuvenecedor que arrasarán esta primavera

Los cortes desenfadados y texturizados han evolucionado para ofrecer formas que rejuvenecen, son versátiles y se adaptan a distintos tipos de rostro y personalidad, logrando un look moderno y favorecedor.

Bob texturizado

El clásico bob sigue reinventándose, y esta temporada se lleva ligeramente desfilado, con puntas irregulares que crean volumen y dinamismo, la opción ideal para quienes buscan un look sofisticado pero despreocupado.

Pixie modernizado

A pesar de su longitud corta, este corte de pelo cuenta con textura en la parte superior de la coronilla, especialmente si se lleva con capas largas, logrando rejuvenecer el rostro al estilizarlo.

Shag suave

Este corte se reinventa esta temporada primaveral con capas largas y fluidas que aportan movimiento natural a la melena, al mismo tiempo que se adapta al tipo de rostro para enmarcar, definir y estilizar con un aire fresco y elegante.

Capas largas

Las melenas largas no desaparecen, esta primavera se reinventan con capas largas y fluidas que aportan movimiento natural al pelo, al mismo tiempo que se adaptan para enmarcar, definir y estilizar el rostro con un aire fresco y elegante.

Flequillo cortina

El flequillo dividido al centro o ligeramente ladeado sigue dominando las tendencias, es un estilo que rejuvenece el rostro y puede adaptarse tanto a cortes cortos como a melenas largas, aportando un toque bohemio.

Con estos cortes, la primavera 2026 invita a experimentar, a jugar con texturas y movimientos, y a transformar el pelo en un aliado para un look renovado y lleno de energía.

Te podría interesar: Los 5 cortes de pelo que hacen que una mujer de 60 se vea de 40

Cortes de pelo
Melisa Velázquez
