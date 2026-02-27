Las capas vuelven: 5 cortes de pelo que rejuvenecen el rostro y aportan frescura esta primavera

Las capas se han convertido en el recurso favorito de los estilistas para dar movimiento y textura al pelo, además de estilizar las facciones y aportar un efecto rejuvenecedor inmediato, logrando un look más fresco y moderno.

Los cortes de pelo en capas destacan por su versatilidad, ya que se adaptan a todo tipo de rostro, ya que su estructura aporta dimensión y movimiento a la melena, suaviza las líneas de expresión y logra un efecto rejuvenecedor sutil y natural, capaz de restar años sin esfuerzo.

Cortes de pelo en capas que rejuvenecen y son tendencia esta primavera

Versátiles, favorecedoras y capaces de adaptarse a cualquier longitud, estas propuestas confirman que las capas son la elección ideal cuando buscas un cambio fresco y rejuvenecedor, con movimiento y estilo sin perder naturalidad.

Shag texturizado

Inspirado en los años 70 y renovado con un acabado más pulido, el shag texturizado combina capas desestructuradas y textura natural para lograr un look fresco, moderno y rejuvenecedor.

Butterfly cut

Este corte es ideal para quienes desean conservar el largo del pelo sin renunciar al movimiento, pues se caracteriza por llevar capas largas en la parte posterior y capas más cortas al frente que enmarcan el rostro, creando un efecto visual tipo lifting que suaviza las facciones y aporta ligereza, volumen y un aire juvenil.

Bob en capas

El bob es un clásico atemporal que, al incorporar capas estratégicas, gana ligereza y movimiento, mientras estiliza el cuello y suaviza las facciones con un aire más moderno y natural.

Clavicut capeado

Este corte a la altura de la clavícula, combinado con capas suaves, estiliza el cuello, afina el rostro y aporta un look moderno y sofisticado para conseguir un look femenino y contemporáneo.

Capas largas con flequillo

Las capas largas con flequillo cortina son una combinación muy favorecedora, ya que aportan movimiento y enmarcan el rostro, afinando las mejillas y resaltando los pómulos para un efecto antiedad inmediato.

Si esta primavera estás pensando en renovar tu look, apostar por capas no solo transformará tu melena, también revitalizará tu imagen por completo.

