Suscríbete
Belleza

Las capas vuelven: 5 cortes de pelo que rejuvenecen el rostro y aportan frescura esta primavera

Esta primavera, las capas regresan como protagonistas absolutas: no solo renuevan tu melena con movimiento y frescura, sino que además aportan un efecto rejuvenecedor.

Febrero 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo en capas que rejuvenecen y son tendencia esta primavera

Cortes de pelo en capas que rejuvenecen y son tendencia esta primavera

Getty Images

Las capas se han convertido en el recurso favorito de los estilistas para dar movimiento y textura al pelo, además de estilizar las facciones y aportar un efecto rejuvenecedor inmediato, logrando un look más fresco y moderno.

Los cortes de pelo en capas destacan por su versatilidad, ya que se adaptan a todo tipo de rostro, ya que su estructura aporta dimensión y movimiento a la melena, suaviza las líneas de expresión y logra un efecto rejuvenecedor sutil y natural, capaz de restar años sin esfuerzo.

Te podría interesar: Los 5 cortes de pelo que hacen que una mujer de 60 se vea de 40

También puedes leer:
long bob
Belleza
¿Cuál es la diferencia entre el corte bob y el lob? Descubre el que te quede mejor según tu rostro
Abril 02, 2025
 · 
Alondra Alvarez
corte bob
Belleza
Este es el corte bob que rejuvenece y es ideal para marcar tendencia en la primavera 2025
Marzo 31, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Cortes de pelo en capas que rejuvenecen y son tendencia esta primavera

Versátiles, favorecedoras y capaces de adaptarse a cualquier longitud, estas propuestas confirman que las capas son la elección ideal cuando buscas un cambio fresco y rejuvenecedor, con movimiento y estilo sin perder naturalidad.

Shag texturizado

Inspirado en los años 70 y renovado con un acabado más pulido, el shag texturizado combina capas desestructuradas y textura natural para lograr un look fresco, moderno y rejuvenecedor.

Butterfly cut

Este corte es ideal para quienes desean conservar el largo del pelo sin renunciar al movimiento, pues se caracteriza por llevar capas largas en la parte posterior y capas más cortas al frente que enmarcan el rostro, creando un efecto visual tipo lifting que suaviza las facciones y aporta ligereza, volumen y un aire juvenil.

Bob en capas

El bob es un clásico atemporal que, al incorporar capas estratégicas, gana ligereza y movimiento, mientras estiliza el cuello y suaviza las facciones con un aire más moderno y natural.

Clavicut capeado

Este corte a la altura de la clavícula, combinado con capas suaves, estiliza el cuello, afina el rostro y aporta un look moderno y sofisticado para conseguir un look femenino y contemporáneo.

Capas largas con flequillo

Las capas largas con flequillo cortina son una combinación muy favorecedora, ya que aportan movimiento y enmarcan el rostro, afinando las mejillas y resaltando los pómulos para un efecto antiedad inmediato.

Si esta primavera estás pensando en renovar tu look, apostar por capas no solo transformará tu melena, también revitalizará tu imagen por completo.

Cortes de pelo
Melisa Velázquez
Relacionado
Mercurio retrógrado 5 rituales poderosos para que sí te vaya bien en esta transición.png
Horóscopos
Mercurio retrógrado: 5 rituales poderosos para que sí te vaya bien en esta transición
Febrero 27, 2026
 · 
Lily Carmona
Maddox, hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, elimina el apellido del actor de su nombre; esta fue la razón.png
Entretenimiento
Maddox, hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, elimina el apellido del actor de su nombre; esta fue la razón
Febrero 27, 2026
 · 
Lily Carmona
Tendencias de primavera 2026 5 diseños de uñas elegantes que dominarán la temporada.png
Belleza
Tendencias de primavera 2026: 5 diseños de uñas elegantes que dominarán la temporada
Febrero 26, 2026
 · 
Lily Carmona
¡Courteney Cox y David Arquette juntos de nuevo! Así posaron con el elenco original de “Scream” 30 años después.png
Entretenimiento
¡Courteney Cox y David Arquette juntos de nuevo! Así posaron con el elenco original de “Scream” 30 años después
Febrero 26, 2026
 · 
Lily Carmona