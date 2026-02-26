Mercurio retrógrado 2026: los 5 signos del zodiaco que serán más afectados en el amor

El 26 de febrero comienza Mercurio retrógrado y su energía se sentirá hasta el 20 de marzo, un periodo que nos invita a reflexionar, revisar, replantear y corregir sobre las decisiones que hemos tomado durante el año para dar el siguiente paso con mayor consciencia y estrategia.

Sin embargo, durante este periodo, viejos amores también pueden tocar a tu puerta, mensajes de texto o llamadas pueden ocurrir de tus exparejas, y algunos signos del zodiaco podrían sentir la tentación de reabrir relaciones que pensaban que ya estaban cerradas, o incluso poner a prueba las que están ya establecidas.

Los signos del zodiaco más afectados por Mercurio retrógrado en el amor

Estos son los 5 signos del zodiaco que están más propensos a darle una segunda oportunidad a su ex, pero ten cuidado, no es precisamente una buena idea, pues no es el Universo ni el destino, es Mercurio retrógrado.

Géminis

Este tránsito te invita a bajar el ritmo, pero sobre todo a escuchar a tu corazón, pues no solo se trata de lo que dices, sino de lo que callas cuando alguien te importa.

Viejas conversaciones pueden reaparecer, quizá un mensaje inesperado o un recuerdo que creías superado, y si vuelve, no es casualidad: hay emociones que todavía buscan una respuesta. No es momento de hablar por impulso, sino de expresar con honestidad lo que estás dispuesto a construir.

Virgo

Como Mercurio es tu planeta regente, su retrogradación te impacta de forma directa, especialmente en el área de las relaciones al activarse tu eje con Piscis, tu signo opuesto, que te enfrenta a emociones y situaciones que no puedes controlar ni analizar con lógica, algo que puede descolocarte.

Aunque tu impulso será buscar explicaciones y ordenar lo que ocurre, la lección no está en corregir o entenderlo todo, sino en aceptar la ambigüedad y escuchar sin intentar racionalizar sentimientos que aún están en proceso.

Leo

Mercurio retrógrado activa temas ligados a tu imagen, tu orgullo y la forma en que sientes que los demás te perciben, trayendo también situaciones o personas del pasado que podrían reaparecer y tocar tu ego ya de por sí sensible, llevándote a cuestionar si muestras tu versión auténtica o sólo la más fuerte.

La clave estará en no reaccionar desde el orgullo, sino en distinguir si lo que duele es el hecho en sí o lo que afecta a tu autoestima.

Escorpio

Mercurio retrógrado te impacta de forma profunda, removiendo emociones y recuerdos que creías superados, y aunque no te asusta la intensidad, sí puede inquietarte la incertidumbre y la sensación de que algo cambia sin explicaciones claras.

Tu intuición estará muy activa, pero el reto será no convertir cada sospecha en una verdad absoluta, ya que los malentendidos o temas del pasado ligados a la confianza pueden reaparecer, no para reabrir heridas, sino para enfrentarlas con mayor conciencia y sin defensas.

Piscis

Mercurio retrógrado te afecta directamente a Piscis, intensificando tu sensibilidad y tu forma intuitiva de percibir el entorno. Durante este periodo puedes notar cambios en los demás o empezar a cuestionar decisiones y conversaciones que creía claras.

El desafío no está en tu intuición, sino en evitar confundirla con suposiciones que pueden generar dudas innecesarias con el otro.

