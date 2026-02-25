Eclipse lunar del 3 de marzo: ¿qué cambios trae para cada signo del zodiaco?

El próximo 3 de marzo ocurrirá el eclipse de Luna en Virgo, el segundo de la temporada de eclipses 2026 que viene a marcar un antes y un después en la vida de cada signo del zodiaco, pues su energía viene a iluminar todo aquello que se mantenía oculto.

Durante este evento, la Luna se oscurece parcialmente, llevándonos a mirar nuestro interior para descubrir cuáles son esas cosas que ya no vibran con lo que queremos transformar, para finalmente soltar y abrir espacio para lo nuevo.

Eclipse de Luna en Virgo: ¿cómo le afecta a tu signo del zodiaco?

Al estar bajo la influencia del signo de Virgo, este eclipse de Luna te lleva a poner en orden tus sentimientos y emociones para tomar decisiones con conciencia.

Aries

El eclipse impacta tu casa 6, relacionada con el trabajo y la salud, obligándote a frenar el exceso de responsabilidades y atender un cansancio que ya no puedes ignorar, ahora sí tendrás que hacer cambios que prioricen tu salud y estabilidad.

Tauro

Este eclipse sacude el amor, la creatividad y la autoestima, lo que puede causar el fin de algunas relaciones que ya no son claras o auténticas, mientras que las estables se fortalecen. Puede parecer incómodo, pero es un proceso que trae la claridad que necesitas.

Géminis

El cambio es interno y profundo: pueden surgir decisiones sobre hogar o convivencia, junto con una revisión de dinámicas familiares que ya no quieres repetir. Lo que parecía estable se redefine, y conversaciones del pasado regresan para aclararse y cerrarse definitivamente.

Cáncer

La energía te impulsa a hablar todo lo que había estado callando, ya no puede seguir en silencio. También pueden surgir revelaciones que cambien tu visión sobre alguien cercano y te hagan ver la realidad con mayor claridad.

Leo

El eclipse activa tu casa 2, trayendo ajustes en dinero y estabilidad, pero sobre todo en autoestima, te invita a cuestionar si realmente te valoras o si aceptas menos por miedo. Es momento de construir seguridad desde dentro.

Virgo

El eclipse en tu signo marca un antes y un después: cierra una etapa y transforma tu identidad. Aunque pueda sentirse como crisis o vulnerabilidad, es un proceso interno de revisión y actualización que te impulsa a soltar lo que ya no encaja.

Libra

El eclipse activa tu casa 12, moviendo procesos internos y cierres emocionales profundos, no necesariamente habrá cambios externos, pero sí una sensación de liberación de viejos patrones. Es tiempo de introspección, descanso y depuración interior.

Escorpio

El eclipse trae ajustes en amistades y metas: podrías replantear vínculos y darte cuenta de quién está realmente alineado contigo. También redefine tus objetivos, impulsándote a dejar atrás sueños poco claros y apostar por planes más concretos.

Sagitario

La energía de este eclipse hace una transformación en tu rumbo profesional, lo que puede traer cambios laborales o decisiones clave que te impulsen a dejar atrás lo que ya no encaja y dar un giro importante en tu carrera.

Capricornio

Este eclipse trae un cambio de mentalidad: creencias que dabas por seguras se tambalean, impulsando decisiones sobre estudios o mudanzas, pero sobre todo te invita a soltar ideas que ya no encajan contigo.

Acuario

El eclipse trae ajustes en dinero compartido y relaciones de poder, pero más allá de lo material, el cambio es emocional: revela desequilibrios en confianza o dependencia, y aunque intenso, este proceso redefine vínculos y deja bases más auténticas y sólidas.

Piscis

Aquí el eclipse trae definiciones en pareja: una relación se consolida o se termina. Los desajustes salen a la luz y te obliga a evaluar si el vínculo es claro, equilibrado y realmente alineado contigo.

