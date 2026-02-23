Conjunción Saturno y Neptuno en Aries: ¿Cómo impacta a cada signo del zodiaco a lo largo de todo el año?

La esperada conjunción entre Conjunción Saturno y Neptuno en Aries marca uno de los tránsitos más relevantes del periodo 2026-2028. La unión entre Saturno, planeta de la estructura, la disciplina y la responsabilidad, y Neptuno, regente de los sueños, la intuición y lo espiritual, en el signo de Aries, asociado con la acción y los inicios, abre un ciclo que mezcla realismo con idealismo.

A lo largo del año, esta energía se siente como un llamado a actuar con conciencia: menos impulsividad, más propósito, impactando a todos los signos del zodiaco.

Conjunción Saturno y Neptuno en Aries: cómo afecta a los signos del zodiaco

¿Estás construyendo o persiguiendo algo legítimo o tomando decisiones impulsivas que no son necesariamente realistas? Esto es lo que dice la astrología sobre lo que tienes que vivir con esta conjunción.

Aries

Aries vive un reinicio total: deja atrás una vieja identidad, redefine metas y reconoce en quién se está convirtiendo. Es el momento de actuar con convicción, sin buscar validación externa.

Tauro

Esta etapa de la vida se trata de reestructuración interna, pues en los próximos años, la influencia de Saturno y Neptuno te ayudará a liberar miedos ocultos, patrones de afrontamiento anticuados y bloqueos subconscientes que te han estado obstaculizando.

Géminis

Comenzarás a vivir una transformación total, desde tus amistades y objetivos a largo plazo hasta tus alianzas profesionales. Ya sea que colabores o construyas algo sostenible con otros, aquí es donde tus sueños dejan de ser solo un potencial y empiezan a exigir más compromiso.

Cáncer

Comienza una etapa decisiva en tu vida profesional: tu reputación, liderazgo y metas evolucionarán de forma profunda. Podrías cambiar de rumbo o asumir mayor visibilidad, pero en cualquier caso, es tiempo de madurar y subir de nivel.

Leo

Inicia una etapa de expansión intelectual y espiritual que puede transformar tu rumbo a través de viajes, estudios o cambios de creencias. Para aprovecharla, necesitarás compromiso, estructura y disciplina en tu crecimiento personal.

Conjunción Saturno y Neptuno en Aries: cómo afecta a los signos del zodiaco Curly_photo/Getty Images

Virgo

Esta etapa redefine tus relaciones y finanzas compartidas, sacando a la luz temas de vulnerabilidad que te invita a reconocer excesos o evasiones por miedo y a establecer límites claros y acuerdos más equilibrados.

Libra

La conjunción Saturno–Neptuno en Aries exige claridad en tus relaciones personales: los vínculos se fortalecerán con responsabilidad o se romperán bajo presión, destacando la importancia de los límites y compromisos a largo plazo.

Escorpio

Comienza una renovación profunda de tus rutinas, trabajo y hábitos de salud. Aunque al principio todo parece abrumador, con disciplina y estructura lograrás transformar el caos en orden y bienestar.

Sagitario

Esta etapa te invita a valorar tu creatividad, romance y autoexpresión. Hobbies pueden transformarse en trabajo y relaciones en aprendizajes, todo enfocado en redescubrir el placer con intención y convicción.

Capricornio

Es un momento para construir estabilidad y bases sólidas que respalden tus metas a largo plazo, cuidando raíces familiares y sanando asuntos emocionales o de la infancia que vuelven a surgir.

Acuario

En los próximos años, tu comunicación y mentalidad evolucionarán: aprenderás a expresarte con autoridad y confianza, destacando en escritura, enseñanza y negociaciones importantes.

Piscis

Comienza una reestructuración profunda de tus finanzas, valores y estabilidad interior. Aprendes a madurar en gastos e inversiones, reconociendo que tu autoestima y patrimonio están conectados.

