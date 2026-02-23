Sí a las ondas: 5 cortes de pelo para resaltar tu pelo ondulado al estilo de Kate Middleton

Si bien es cierto que Kate Middleton suele aparecer en nuestra mente como un gran referente de moda y estilo, la princesa de Gales también ha apostado por convertirse ahora en una gurú de belleza, especialmente luego de su paso por la alfombra roja de los premios BAFTA 2026.

La ceremonia, que se realizó el pasado domingo, no solo sirvió de escaparate para ver a nuestras actrices y actores favoritos deslumbrándonos con sus atuendos, sino también para apreciar el impecable look de Kate, quien no solo resplandeció elegante y refinada con su vestido Gucci, sino también con su melena con ondas rebeldes que rápidamente se convirtió en tendencia.

Si estabas buscando inspiración para un nuevo cambio de imagen, revisa las mejores propuestas en cortes de pelo para resaltar tu pelo ondulado como la princesa.

Corte con capas largas

Las capas permiten eliminar peso del pelo, por lo que son grandes aliadas para lograr que este luzca una apariencia con movimiento fluido y natural.

Así que si estás buscando un estilo en el que puedas distribuir la densidad de forma equilibrada en tu melena y resaltar así las ondas naturales que se forman en ella desde una apariencia ligera y con un sutil marco en la zona de tu rostro para resaltar tus facciones, este corte se convertirá en tu gran amigo.

Corte lob ondulado

El lob sigue siendo uno de los estilos favoritos de muchas mujeres alrededor del mundo y por ello se sigue considerando un corte en tendencia a pesar de ser un estilo clásico.

Suele llegar a la altura de los hombros y, en las versiones recientes, tiende a realizar una ligera texturización en las puntas, la cual permite que las ondas se formen con mayor naturalidad sin que el peso las aplaste o las encrespe, generando el temido efecto casco.

Este corte aporta muchísima frescura al rostro, por lo que es un gran aliado para convertirse en la opción más rejuvenecedora sin lograr un cambio extremo.

Corte midi

La longitud midi siempre será la indicada para aquellas que buscan un estilo práctico, pero que no comprometa su estilo. Este año, los cortes degrafilados se convierten en las grandes apuestas de casi todos los estilos y esta longitud no es la excepción, pues cuenta con un poco de textura para lograr que las ondas tengan mayor dinamismo y se genere movimiento sobre el pelo.

Este corte nos ayuda a suavizar facciones mientras aportamos volumen a la melena de forma controlada, razón por la que se convierte en uno de los estilos indispensables para cuando buscas una forma fácil de estilizar tu pelo.

Corte shag largo

El corte shag es uno de los estilos más favorecedores para aquellas mujeres que tienen una textura ondulada de forma natural, y es que su estructura se basa principalmente en la creación de capas que ayudan a crear un volumen controlado, a generar movimiento y aportar un aire desenfadado pero moderno.

Hay quienes apuestan por él en su versión corta, pero el shag largo también es una increíble opción para resaltar la naturalidad de nuestra melena.

Corte mariposa

El corte mariposa se ha convertido en una de las grandes obsesiones en cortes de pelo alrededor del mundo y es que en los últimos años muchas son las mujeres que hemos apostado por él.

Aunque suele llevarse bien en melenas lacias, el pelo ondulado es la base perfecta para lucirlo, pues sus capas largas, así como contornos, ayudan a enmarcar el rostro, haciendo que este se vea más juvenil y fresco, mientras aportan dinamismo a la melena, haciendo que esta se vea abundante y sumamente elegante como la de Kate.

El pelo ondulado es poseedor de una belleza natural inigualable que, siempre y cuando se logre adaptar al corte de pelo correcto, relucirá aún más de lo que lo hace incluso sin estar estilizada. Si estabas buscando realizarte un cambio de imagen próximamente, ahora ya sabes que estos cinco cortes de pelo para resaltar tu pelo ondulado al estilo de Kate Middleton son la mejor opción para hacerlo.