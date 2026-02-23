Suscríbete
Clean nails para primavera: 6 diseños que confirman que el minimalismo reina en las tendencias

Las clean nails no solo dominan esta primavera por su estética, sino por lo que representan: una belleza práctica, pulida y atemporal.

Febrero 23, 2026 
Melisa Velázquez
En 2026, la belleza abraza con firmeza la naturalidad y apuesta por realzar la imagen con sutileza y sofisticación, y las uñas se suman a estas tendencias con diseños clásicos y atemporales en tonos nude, que se consolidan como los grandes protagonistas de la primavera.

Una tendencia que confirma que la elegancia sin esfuerzo es el verdadero lujo de la temporada, las clean nails se apoderan de la primavera con detalles minimalistas y acabados pulidos que realzan la belleza de las manos de forma natural.

Las clean nails se caracterizan por su aspecto casi desnudo, es decir, uñas cortas o de largo medio, limadas en forma cuadrada suave u ovalada, con cutículas perfectamente hidratadas y un acabado translúcido que deja ver la uña real, pero mejorada.

Estos diseños son un claro ejemplo de cómo se adaptan a la primavera para lucir uñas de lujo silencioso, elegantes y sofisticadas con un toque primaveral.

Clean nails floral

Se trata de las uñas con un toque de esmalte transparente para darle brillo a la uña, pero sin color, para que luzca natural, pero cuidadas y elegantes, pero para esta primavera, se agregan detalles minimalistas con pequeñas flores.

Clean nails perlado

Si buscas un brillo discreto, el efecto glossy es ideal para realzar las uñas y lograr un acabado luminoso y con un toque ligero de color para que el look de las uña se mantenga natural.

Clean nails minimalistas

Otra hermosa opción, es llevar las uñas en una base de rosa empolvado, agregando algunos detalles en color dorado para darle ese acabado minimalista.

Milky white

El blanco lechoso es otro de los tonos que se pueden llevar en esta tendencia de clean nails, porque se ve limpio y sofisticado, que se adapta al lujo silencioso que caracteriza a esta tendencia.

Clean nails rosa

Otro de los tonos que será tendencia en 2026, es el rosa con sus matices cremosos que iluminan las manos, pero que se adapta a las clean nails con un acabado semi transparente.

Clean nails con efecto cat eye

El cat eye en versiones nude, rosadas y beige, crean un destello delicado que aporta dimensión sin romper la armonía minimalista de las uñas, y que se adapta con sin esfuerzo a las clean nails.

Las clean nails se consolidan como el nuevo lujo silencioso, pues se trata de un manicure discreto, cuidado y atemporal.

