Lily Collins dará vida a Audrey Hepburn en la historia detrás de la película ‘Breakfast at Tiffany’s’

Lily Collins está cumpliendo uno de sus sueños más añorados, la actriz interpretará a Audrey Hepburn en una película sobre la icónica actriz y la realización de su clásico de 1961, ‘Breakfast at Tiffany’s’.

El proyecto está siendo desarrollado por su productora Case Study Films junto a Imagine Entertainment y el productor Scott LaStaiti, que busca mostrar cómo este clásico transformó el cine, la moda y la visión de la mujer.

Te podría interesar: El peinado de los 90 que lleva Lily Collins en Emily en París que está causando sensación

Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en nueva película sobre ‘Breakfast at Tiffany’s’

La actriz de ‘Emily en París’ también participará como productora en el proyecto, inspirado en el libro de Sam Wasson: Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman. El guión estará a cargo de Alena Smith, creadora de la serie Dickinson de Apple TV, mientras que la dirección aún no ha sido anunciada.

La historia retrata el Estados Unidos de finales de los años 50 y reúne figuras como Truman Capote, Edith Head y el director Blake Edwards, mostrando cómo el personaje de Holly Golightly transformó para siempre la moda, el cine y la visión de la mujer.

“Con casi 10 años de desarrollo y una vida entera de admiración y adoración por Audrey finalmente puedo compartir esto”, escribió Lily en Instagram. “Honrada y extasiada no es para expresar cómo me siento...”

El drama detrás de la producción de Breakfast at Tiffany’s

La película Breakfast at Tiffany’s, sigue a la socialité Holly Golightly mientras conoce a un escritor en apuros que se muda a su edificio de apartamentos, pero su producción contó con más drama que la misma película.

El próximo film protagonizado por Lily Collins narrará la influyente comedia romántica a través de la caótica preproducción, Capote quería que Marilyn Monroe interpretara a Holly Golightly y sentía que el estudio, Paramount, lo había traicionado al elegir a Hepburn, y el drama en el set, donde un miembro del equipo casi fue electrocutado mientras filmaba la icónica secuencia de apertura frente a la tienda insignia Tiffany & Co. en la Quinta Avenida, también se podrá ver.

Capote, la legendaria diseñadora de vestuario Edith Head y el director Blake Edwards serán personajes en el making-of sin título, pero aún no se ha anunciado su reparto.

