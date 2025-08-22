El peinado de los 90 que lleva Lily Collins en Emily en París que está causando sensación

Tras anunciar que el próximo 18 de diciembre se estrenará la quinta temporada de ‘Emily en París’ en Netflix, se han revelado los primeros looks que Lily Collins usará como Emily Cooper, dejando claro que la moda será una de las principales protagonistas en la trama.

En las más recientes imágenes publicadas por Netflix, los nuevos looks de Lily como Emily, dan un guiño más de los 90, una prueba más de que las tendencias de aquella década están de regreso.

El peinado de los 90 que Lily Collins lleva en ‘Emily En París’

En las nuevas imágenes publicadas por Netflix, se puede ver a Collins caminando por la calle con su coprotagonista Eugenio Franceschini, quien interpreta a Marcello en la serie, pero lo que capturó las miradas de los fans, fue su look.

La moda de los 60 regresó con los estampados con lunares, tendencia que Lily usa de maravilla con este conjunto de lunares azules, mientras lleva uno de los peinados más populares de los 90, su pelo se encuentra cardado y recogido con horquillas, sobre lo que parece un Bumpit.

El peinado de los 90 que lleva Lily Collins en Emily en París Cortesía: Netflix

De acuerdo con la diseñadora de vestuario de Emily en París, Marilyn Fitoussi, el peinado combina perfectamente con el vestuario que ha sido inspirado en ‘Sex and the City’.

“Cuando me eligieron para el programa, me dije: ' Necesito hacer algo tan icónico como ‘Sexo en Nueva York’”, declaró Fitoussi a InStyle. “Creo que la regla principal es no seguir la moda. Eso es lo bonito de ‘Sexo en Nueva York’ : no seguían la tendencia actual”.

¿Qué son los Bumpits de los 90?

Se trata de una estructura de plástico de forma semicircular, con dientes en la base, que se coloca debajo del pelo para obtener mayor volumen en los peinados, un accesorio muy popular en los 90 para crear peinados como el de Lily.

Dependiendo del lugar donde se dispone (coronilla, frente...) se pueden encontrar en el mercado varios tamaños diferentes.

