Suscríbete
Realeza

Máxima de Holanda deslumbra en Surinam con el vestido blanco de encaje más favorecedor a los 50

La reina apostó por un diseño vaporoso de encaje calado para su visita oficial, un atuendo fresco, elegante y perfecto para climas cálidos.

Diciembre 02, 2025 • 
Lily Carmona
Máxima de Holanda habla sobre el suicidio de su hermana

Máxima de Holanda deslumbró con su vestido blanco de encaje.

Getty Images

Máxima de Holanda volvió a demostrar por qué es una de las royals con más estilo de Europa. Durante el viaje de Estado a Surinam junto al rey Guillermo Alejandro, la reina dejó a un lado sus atuendos invernales para adaptarse al clima tropical del país sudamericano. Su primera aparición fue suficiente para acaparar todas las miradas: un vestido blanco de encaje calado, ligero, sofisticado y tremendamente favorecedor para mujeres de 50+.

Con su combinación impecable de moda, joyería histórica y un peinado perfectamente ejecutado, Máxima dio una lección magistral de estilo diplomático.

Un vestido blanco de encaje que ilumina y estiliza

Durante la recepción de bienvenida en el Palacio Presidencial de Paramaribo, Máxima lució un vestido vaporoso en color blanco firmado por Natan, de una de sus casas de moda predilectas. El diseño, confeccionado en encaje calado, destacaba por sus volantes amplios, que aportaban movimiento y frescura ideales para temperaturas cálidas.
Aunque el vestido fue un estreno, se trata de una versión nueva de un modelo que ya ha llevado en color azul turquesa en años anteriores, demostrando su gusto por los cortes que favorecen a la silueta.
El blanco, sin duda alguna, le dio un aire más radiante y sofisticado, perfecto para una ocasión diplomática de alto nivel.

Joyas históricas: el toque que elevó el look

Si el vestido fue protagonista, la joyería no se quedó atrás. Máxima sorprendió al llevar un broche de perla redonda perteneciente a la reina Emma de los Países Bajos, una pieza clásica dentro de la colección Orange. El broche combina una gran perla central, diamantes en dos niveles y una perla en forma de gota suspendida, un diseño que también fue usado por la princesa Beatriz durante su reinado.

King Willem-Alexander Of The Netherlands and Queen Maxima - State Visit In Suriname - Day One

Máxiam de Holanda luciedo su vestido blanco vaporoso de encaje durante su visita de Estados Paramaribo, Surinam.

Patrick van Katwijk/Getty Images

La reina ya lo había lucido antes, pero esta vez le dio un giro inesperado, pues lo integró en un cinturón del vestido, convirtiéndolo en un accesorio central dentro del outfit. Complementó la selección con pendientes largos de Steltman y una pulsera de perlas, combinación que reforzó su elegancia natural.

Accesorios y peinado dignos de una royal en clima tropical

Para complementar su atuendo, Máxima eligió un moño inclinado que permitió lucir sin obstáculos un gran sombrero de paja, el accesorio ideal para las altas temperaturas de Surinam. Su elección no solo aportó presencia, sino que también mantuvo un peinado impecable durante toda la jornada.

EL objeto que remató el look para hacerlo sofisticado y elegante fue su bolso de mano en tono arena, además de sus guantes y zapatos en tono nude, elementos que mantuvieron la armonía cromática de un outfit pensado para brillar con discreción y refinamiento.

Con este look, Máxima de Holanda reafirma su posición como una de las royals mejor vestidas del panorama internacional. Su vestido blanco de encaje, sus joyas con historia y su estilismo tropicalmente elegante fueron la combinación perfecta para iniciar con fuerza un viaje de estado a Surinam. De esta forma, la reina demostró que a los 50+ la sofisticación y frescura pueden convivir armoniosamente en un solo atuendo.

También puedes leer:
maxima de holanda.png
Moda
Estos outfits de Máxima de Holanda demuestran por qué es la reina de los looks coloridos
Septiembre 09, 2023
 · 
Emma Duarte
Maxima de holanda.jpg
Realeza
Tres de los mejores diseños de sombrero llevados por Máxima de Holanda
Julio 17, 2023
 · 
Shareni Pastrana

Máxima de Holanda
Lily Carmona
Relacionado
5 cortes de pelo que disimulan la raíz y las canas que serán tendencia en enero 2026.png
Belleza
5 cortes de pelo que disimulan la raíz y las canas que serán tendencia en enero 2026
Diciembre 02, 2025
 · 
Lily Carmona
Kris Jenner sorprende con su micro bob rubio el corte de pelo elegante que todas querrán en 2025.png
Belleza
Kris Jenner lleva el corte de pelo con flequillo que favorece a las mujeres de 50+ (y es el favorito para Navidad)
Diciembre 02, 2025
 · 
Lily Carmona
Ruptura real Sverre de Noruega habría terminado con su novia a un día de celebrar su cumpleaños número 20.png
Realeza
Ruptura real: Sverre de Noruega habría terminado con su novia a un día de celebrar su cumpleaños número 20
Diciembre 02, 2025
 · 
Lily Carmona
Uñas navideñas con copos de nieve para un look elegante y minimalista
Belleza
Uñas navideñas con copos de nieve: 8 estilos festivos que están llenos de elegancia
Diciembre 02, 2025
 · 
Melisa Velázquez