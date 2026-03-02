Actor Awards 2026: de Demi Moore a Kate Hudson, los mejores looks.

La moda estuvo en todo su esplendor en los Actor Awards 2026, que marcaron un momento clave en la temporada de premios. Por primera vez, esta ceremonia (antes SAG Awards) adoptó un dress code oficial inspirado en el glamour de Hollywood de los años ’20 y ’30, lo que empujó a las estrellas a reinterpretar la elegancia clásica con toques contemporáneos.

Demi Moore: estilo renovado

El look de Demi Moore nos dejó cautivados, pues la celeb siempre apuesta por un estilo clásico y elegante ante que ha la definido en todas las galas que visita. Diseñado por Schiaparelli, su vestid destacó por tener un diseño asimétrico en blanco con negro, con volumen y dramatismo en la falda.

Kate Hudson deslumbrante con un look etéreo

Una de las miradas más comentadas de la noche fue la de Kate Hudson, quien regresó a los Actor Awards tras ocho años de ausencia. Su vestido color crema, con capa y detalles de cutouts, aportó un aire moderno que se adhiere al dress code de la ceremonia.

La actriz nominada por Song Sung Blue apostó por una estética que combinó glamour vintage y modernidad, complementada con joyería deslumbrante y maquillaje suave.

Emma Stone y la nostalgia tempranera

Emma Stone fue una de las que más revuelo generó en la alfombra roja, aunque con dos estilos diferentes, entre otnos lavanda con vestido y shrug a juego, evocó una vibra nostálgica de principios de los 2000. Aunque esta tendencia no es estrictamente vintage de los ’20 o ’30, sí demuestra cómo Stone juega con épocas distintas para crear una propuesta romántica.

Rose Byrne: elegancia discreta con Chanel

Rose Byrne confirmó por qué es una de las estrellas con estilo más fiable, ella eligió un vestido bordado de la colección Métiers d’Art de Chanel, un look que fusiona sofisticación y simplicidad. Su presencia fue serena, elegante y fiel al espíritu de la noche, demostrando que vestirse bien no siempre significa exagerar.

Eiza González: presencia latina brillante

Eiza González también estuvo presente en la alfombra de los Actor Awards 2026, representando con estilo a la comunidad latina y dejando claro que su evolución fashion sigue siendo uno de los puntos más emocionantes de seguir en las grandes premiaciones

La gala de los Actor Awards 2026 fue una mezcla de vintage reinterpretado, toques personales y apuestas audaces, todo bajo un estándar nuevo que desafió a las celebridades a vestir con un glamour reinventado.

