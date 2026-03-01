Libro biográfico revela los lujos y caprichos Sarah Ferguson exigía tras su boda con el ex príncipe Andrés

La vida de Sarah Ferguson ha estado cargada de constantes escándalos que se han puesto a la luz de nuevo tras la detención del su ex esposo, Andrés Mountbatten-Windsor, y luego de los polémicos correos electrónicos que la vínculan con el criminal Jeffrey Epstein.

En ‘Entitled: The Rise and Fall of the House of York’, el autor Andrew Lownie, revela los secretos del matrimonio más polémico de la Casa Real británica, destacando el carácter derrochador y aprovechado de Sarah Ferguson.

Los lujos y caprichos excesivos de Sarah Ferguson en su matrimonio con el ex príncipe Andrés

Sarah Ferguson se casó con Andrés en 1986, y se adaptó rápidamente a los privilegios de su título, convirtiéndose en un desafío para su familia y empleados, con exigencias extravagantes y banquetes nocturnos de gran abundancia.

“Todas las noches, exigía que se sirviera media ternera, una pata de cordero y pollo, que eran expuestos en la mesa como si fuera un banquete medieval. Muchas veces, la comida se quedaba allí toda la noche mientras ella y sus hijas, que estaban solas, comían patatas fritas de bolsa”, escribe el autor.

Pero no serían los únicos escándalos, el autor asegura que Fergie nunca pagaba su estancia en los hoteles, prácticamente se iba sin pagar la cuenta, y ni hablar de las deudas millonarias en los centros comerciales, pues nunca pagaba sus compras.

Fue así como poco a poco fue acumulando deudas millonarias por no pagar el costoso estilo de vida que estaba llevando, solo por ser la duquesa de York.

¿Cuánto gastaba Sarah Ferguson?

Sarah Ferguson aprovechó su título con gastos extravagantes: maletas llenas de maquillaje, un gran séquito de empleados, fiestas, ropa y lujo que podían superar el millón de euros al año, siendo también pionera en la promoción comercial televisiva como miembro de la realeza británica.

Y a pesar de que sus libros infantiles llegaron a vender hasta 3 millones de euros, solo en productos de merchandising, Fergie siempre gastaba más de lo que podía ganar, llevando una vida de excesos irresponsables.

